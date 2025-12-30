В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.3 комментария
На Украине периоды отключения света достигли двух третей суток
СМИ сообщили о массовых отключениях электричества на Украине до 15 часов
Жители центральных и восточных регионов Украины ежедневно сталкиваются с многочасовыми отключениями света, достигающими до 15 часов в сутки, что связано с повреждениями энергосистемы страны, отмечают местные СМИ со ссылкой на экспертов отрасли.
Гендиректор украинского холдинга «ДТЭК» Максим Тимченко заявил, что жители центральной и восточной части Украины в среднем ежедневно остаются без электричества на период от 10 до 15 часов. Как передает ТАСС, в интервью Fox News он указал, что в определенный момент времени до 90% генерации электроэнергии на Украине отключалось или получало повреждения в результате последних событий.
Напомним, до февраля 2022 года общая мощность энергосистемы Украины составляла 56 ГВт, что позволяло обеспечивать не только внутренние нужды, но и экспорт электроэнергии. Сейчас этот показатель снизился до 13,13 ГВт. Этого объема недостаточно для полноценного обеспечения страны в зимний период.
В последние месяцы власти Киева не раз объявляли о новых повреждениях энергетической инфраструктуры. В большинстве регионов введены многочасовые графики отключения света, а руководство «Укрэнерго» полагает, что ситуация может сохраниться до весны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее экономист Иван Лизан заявил, что ситуация в украинской электроэнергетике оценивается как крайне тяжелая из-за накопленного ущерба от российских ударов по энергообъектам.
Напомним, в ночь на субботу в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетической инфраструктуры и предприятиям ВПК на Украине.
В тот же день в столице Украины ввели экстренные отключения электроэнергии.