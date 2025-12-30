СМИ сообщили о массовых отключениях электричества на Украине до 15 часов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Гендиректор украинского холдинга «ДТЭК» Максим Тимченко заявил, что жители центральной и восточной части Украины в среднем ежедневно остаются без электричества на период от 10 до 15 часов. Как передает ТАСС, в интервью Fox News он указал, что в определенный момент времени до 90% генерации электроэнергии на Украине отключалось или получало повреждения в результате последних событий.

Напомним, до февраля 2022 года общая мощность энергосистемы Украины составляла 56 ГВт, что позволяло обеспечивать не только внутренние нужды, но и экспорт электроэнергии. Сейчас этот показатель снизился до 13,13 ГВт. Этого объема недостаточно для полноценного обеспечения страны в зимний период.

В последние месяцы власти Киева не раз объявляли о новых повреждениях энергетической инфраструктуры. В большинстве регионов введены многочасовые графики отключения света, а руководство «Укрэнерго» полагает, что ситуация может сохраниться до весны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее экономист Иван Лизан заявил, что ситуация в украинской электроэнергетике оценивается как крайне тяжелая из-за накопленного ущерба от российских ударов по энергообъектам.

Напомним, в ночь на субботу в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетической инфраструктуры и предприятиям ВПК на Украине.

В тот же день в столице Украины ввели экстренные отключения электроэнергии.