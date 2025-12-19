Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.17 комментариев
Аэропорты Владикавказа, Грозного и Магаса ввели временные ограничения полетов, проинформировал представитель Росавиации.
«Аэропорты Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он в Telegram-канале.
Напомним, ранее в ночь на пятницу Росавиация ввела временные ограничения полетов в аэропорту Волгограда, а также в воздушных гаванях Калуги, Пензы, Саратова и Тамбова.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны доложило об уничтоженных в ночь на четверг 47 украинских беспилотниках над регионами России. Кроме того, на дроны ВСУ атаковали Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог.