Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.17 комментариев
Лукашенко назвал «самое сильное оружие» Трампа в международных вопросах
Лукашенко назвал «самое сильное оружие» Трампа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что всерьез рекомендовал американской стороне привлекать Меланью Трамп к решению международных вопросов.
«В последний раз я Джону Коулу (спецпосланник США по Беларуси – прим ВЗГЛЯД) сказал: «Ты передай Трампу, почему вы не используете самое сильное оружие, которое у него есть? Меланья Трамп». Она же наш человек, она славянка, со Словении. Она многое могла бы и в украинском конфликте, и в Беларуси. Надо ее использовать в этом плане», – приводит агентство «Белта» слова белорусского лидера.
Лукашенко в ходе VII Всебелорусского народного собрания заверил, что серьезно предложил американской стороне активнее вовлекать Меланью Трамп в решение политических вопросов.
«Думаю, для Трампа это было бы неплохо. Не только Кушнера привлекать к решению в Газе, в украинском конфликте – немало же сделал, откровенно говоря. Не только Кушнера, но и Меланью надо привлекать», – подытожил он.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Меланья Трамп одной фразой выразила истинное отношение к герцогине Кейт. Лукашенко передал подарки Трампу и его супруге Меланье.