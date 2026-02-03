AP: Иран ищет способа добиться справедливых переговоров с США

Tекст: Алексей Дегтярёв

Глава иранского государства заявил о готовности к диалогу на фоне высокой напряженности в отношениях двух стран, передает Associated Press.

Политик отметил, что решение принято после просьб дружественных правительств региона ответить на предложение американской стороны.

«Я поручил министру иностранных дел, при условии наличия подходящей обстановки... добиваться справедливых и равноправных переговоров, руководствуясь принципами достоинства, благоразумия и целесообразности», – написал он в соцсетях.

Это заявление сигнализирует о поддержке курса на переговоры со стороны верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

По данным агентства, Турция ведет закулисную работу по организации встречи, пока спецпосланник президента США Стив Уиткофф совершает поездку по Ближнему Востоку.

Советник Хаменеи Али Шамхани допустил, что контакты могут начаться в непрямом формате и касаться исключительно ядерных вопросов. Он исключил возможность передачи обогащенного урана России, подчеркнув, что Тегеран не стремится к созданию ядерного оружия, но ожидает ответных шагов.

Президент США Дональд Трамп ранее включил иранскую ядерную программу в список требований для любых соглашений. Американский лидер выразил желание заключить сделку, но предупредил о негативных последствиях в случае неудачи дипломатических усилий.

Напомним, в Иране указывали, что могут снизить уровень обогащения урана с 60% до 20%, если США «заплатят за это».

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф называл ключевые требования Вашингтона к Тегерану для разрешения ситуации дипломатическим путем. Также американская сторона намекала на высокую вероятность удара по Ирану.

Москва называла требования США к Ирану ультиматумом.