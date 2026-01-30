Президент Ирана пообещал ответить на любую агрессию решительно

Турция хочет создать буферную зону на границе с Ираном

Middle East Eye: Турция обсудила создание буферной зоны на иранской границе

Tекст: Тимур Шайдуллин

Турция может создать буферную зону на границе с Ираном в случае резкой дестабилизации в соседней стране, передает РИА «Новости» со ссылкой на Middle East Eye. По информации издания, такие планы обсуждались на закрытом заседании в парламенте, где высокопоставленные чиновники МИД Турции представили законодателям сценарии развития ситуации в Иране.

Как отметил один из участников брифинга, термин «буферная зона» означал намерение предотвратить массовый приток беженцев на территорию Турции. Чиновники подчеркнули, что Анкара готова принять только тех, кто нуждается в срочной гуманитарной помощи, и больше не намерена проводить политику «открытых дверей» для мигрантов из соседних стран.

Собеседники издания добавили, что граждане Ирана сейчас могут въезжать в Турцию без виз, однако при ухудшении ситуации подход к миграционной политике может измениться. Второй участник брифинга уточнил, что фраза «буферная зона» не звучала напрямую, однако обсуждалась готовность выйти за рамки стандартных мер реагирования. Турецкие власти считают, что Иран сам должен принимать меры для сдерживания возможного потока мигрантов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Турции оценивают риски, связанные с возможным хаосом или началом вооруженного конфликта в Иране, так как это может напрямую затронуть саму Турцию.

В то же время, турецкие нефтеперерабатывающие предприятия увеличили закупки нефти у Ирана, чтобы сохранить поставки топлива на европейский рынок после введения странами Запада санкций против России.

При этом, американский президент Дональд Трамп заявил о введении 25%-го тарифа на товары из стран, «ведущих бизнес» с Ираном, усиливая давление на правительство в Тегеране.



