Президент Ирана пообещал ответить на любую агрессию решительно
Пезешкиан предупредил о немедленном ответе на нападение на Иран
Президент Ирана Масуд Пезешкиан подчеркнул, что страна не приемлет войны, но готова к жесткому ответу на агрессию против государства.
Как заявил Пезешкиан, любая агрессия в отношении иранского государства и народа получит незамедлительный и решительный ответ, передает РИА «Новости».
Он отметил, что «мы никоим образом не приемлем войну, однако любая агрессия в отношении иранского государства и народа получит незамедлительный и решительный ответ».
Ранее Масуд Пезешкиан провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
