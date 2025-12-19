В МИД России назвали условие возобновления диалога с НАТО

Tекст: Катерина Туманова

Он отметил, что такой конфронтационный курс НАТО закреплен на среднесрочную перспективу, и никаких свидетельств того, что он может быть пересмотрен, не наблюдается.

«Наоборот, руководство альянса заявляет о том, что Россия останется ключевой угрозой безопасности даже после разрешения украинского кризиса. Если же НАТО будет готова отказаться от своей антироссийской позиции и пойти на диалог на основе уважения и учета взаимных интересов и принципа равной и неделимой безопасности, то мы к разговору открыты», – заявил дипломат «Известиям».

Масленников уточнил, что пока Европа пребывает в иллюзии и одержимости способностью нанести России стратегическое поражение. Хотя позиции отдельных стран-членов сигнализируют о различных взглядах на ситуацию и сотрудничество с Россией.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО Марк Рютте призвал участников Альянса усилить оборону для предотвращения возможной войны. Он отметил, что быстрые решения Москвы и переход к военной экономике создают угрозу для НАТО.

Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что расширение Североатлантического альянса «не прекращается ни на минуту» вопреки всем заверениям, которые давались блоком еще в советские времена. Глава Минобороны Белоусов заявил о планах НАТО достичь готовности к конфликту с Россией к 2030 году.