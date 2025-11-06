«Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.0 комментариев
Пенсионерка погибла в результате атаки ВСУ в Херсонской области
Сальдо сообщил о гибели пенсионерки в результате атаки ВСУ в Херсонской области
В жилом квартале Голой Пристани после атаки украинских беспилотников погибла 76-летняя пенсионерка, сообщил губернатор Херсонская область Владимир Сальдо.
Сальдо сообщил в Telegram-канале, что в результате целенаправленного удара беспилотников ВСУ по мирному жилому кварталу в Голой Пристани погибла 76-летняя женщина. Власти называют произошедшее очередным варварским преступлением киевского режима.
Владимир Сальдо отметил, что атакам также подверглись Алешки, Великая Лепетиха, Днепряны, Железный Порт, Каховка, Князе-Григорьевка, Малая Лепетиха, Новая Каховка, Песчаное, Саги, Старая Збурьевка, Горностаевка, Заводовка и Новая Маячка.
Ранее в Волгоградской области погиб мирный житель в результате атаки беспилотника.