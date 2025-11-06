  • Новость часаМирный житель погиб в результате атаки БПЛА на Волгоградскую область
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вторжение в Венесуэлу дорого встанет Трампу

    Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Искусственный интеллект показал пользу сомнений

    Одной из причиной отставания Востока от Запада в прошлом могло стать решение совершенствовать эстетическую сторону жизни, забыв про поиск истины. Сегодня американская цивилизация с помощью технологий ИИ сама рискует пойти по этому пути.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Из населения русские снова превратились в народ

    Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом.

    6 ноября 2025, 04:31 • Новости дня

    Мирный житель погиб в результате атаки БПЛА на Волгоградскую область

    Tекст: Антон Антонов

    В результате массированной атаки украинских беспилотников погиб мирный житель, произошло возгорание на территории промзоны, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

    «Подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области», – приводит Telegram-канал администрации региона слова Бочарова.

    Под удар попал 24-этажный жилой дом. При этом «в результате попадания осколков от обстрела погиб мирный житель, мужчина 48 лет».т Также повреждены несколько балконов и были выбиты стекла в соседних зданиях.

    Кроме того, в нескольких районах Волгограда повреждены дома и машины, произошло возгорание на территории промзоны в Красноармейском районе. Пожарные оперативно прибыли на место.

    Для жителей подготовлен пункт временного размещения в десятом Лицее Волгограда на случай необходимости эвакуации во время работы саперов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Волгограда. В регионе на днях произошло возгорание на электроподстанции из-за падения обломков дрона.

    5 ноября 2025, 11:07 • Новости дня
    Минобороны объяснило заявление Зеленского о «зачистке» Купянска

    Минобороны: Зеленский скрывает правду о Купянске ценой жизни тысяч украинских военных

    Минобороны объяснило заявление Зеленского о «зачистке» Купянска
    @ Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о проведении в Купянске зачистки «до 60 оставшихся русских» свидетельствуют о его полной утрате связи с реальностью или осознании безысходности ситуации для украинских войск, заявило Министерство обороны России.

    Владимир Зеленский, заявивший о зачистке до 60 российских военных в Купянске, полностью утратил связь с реальностью или пытается скрыть безысходное положение своих войск, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    В ведомстве подчеркнули, что Зеленский полностью утратил связь с реальностью, полагаясь на лживые доклады главкома ВСУ Александра Сырского.

    «Либо, напротив, понимает безысходность ситуации и реальное положение ВСУ в Купянске», – заявили в российском военном ведомстве.

    В ведомстве уточнили, что ценой бесславной гибели в котлах тысяч украинских военных глава киевского режима стремится до последнего не раскрывать реальное положение дел своим гражданам и зарубежным союзникам.

    Кроме того, ситуация вокруг украинских воинских группировок, находящихся в Купянске и Красноармейске, стремительно ухудшается. По информации Минобороны, войска ВСУ несут значительные потери и не имеют шансов на спасение, кроме как сдаться в плен. Российская сторона подчеркивает, что эти формирования оказались в окружении и продолжают терять позиции под натиском российских сил.

    Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая назвала заявления Владимира Зеленского о ситуации в Купянске и Красноармейске «гнилой неправдой».

    Президент России Владимир Путин заявил, что украинские формирования в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР окружены и заблокированы.

    Журналист из Донецка Сергей Миркин пояснял способы, которыми украинские пропагандисты пытаются убедить мир, что Украина не проигрывает.

    Минобороны России рассказало о потерях окруженных украинских частей в Купянске и Красноармейске.

    5 ноября 2025, 19:42 • Новости дня
    Охранника Анджелины Джоли бусифицировали во время поездки актрисы в Херсон
    Охранника Анджелины Джоли бусифицировали во время поездки актрисы в Херсон
    @ Marco Provvisionato/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Голливудская актриса Анджелина Джоли приехала в Херсон, находящийся под контролем Киева, пишет издание «Страна». Однако во время визита одного из ее охранников забрали в ТЦК (аналог российского военкомата).

    Актриса Анджелина Джоли посетила Херсон, находящийся под контролем Киева, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна». Издание опубликовало в своем телеграм-канале две фотографии, на которых, как сообщается, изображена Джоли во время визита в Херсон.

    Как передают одесские паблики, по пути в Херсон Анджелина Джоли заехала в территориальный центр комплектования Николаева, поскольку ее охранника доставили туда после проверки документов. В ТЦК сообщили, что у мужчины возникли проблемы с документами. Он пытался воспользоваться связями и указал на важную персону, которую сопровождал, однако это не убедило военных.

    В результате охранника увезли в военкомат. Туда вскоре прибыла и сама Джоли, чтобы лично попытаться добиться его освобождения.

    В 2022 году актриса Анджелина Джоли, которая является спецпосланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), приехала во Львов в рамках «личного» визита. В Сети появилось видео, на котором актриса в кафе раздает автографы. Ее недоеденный круассан выставили на продажу за 1 млн гривен.

    5 ноября 2025, 20:15 • Видео
    В США сменилась эпоха

    Мэром крупнейшего города США – Нью-Йорка – избран мусульманин и почти коммунист Зохран Мамдани. А в Вайоминге в это время умер Дик Чейни – легендарный политик и злодей, олицетворяющий все то, за что ненавидят Америку в России.

    5 ноября 2025, 21:14 • Новости дня
    Появились подтверждения сдачи украинских военных в плен под Красноармейском
    Появились подтверждения сдачи украинских военных в плен под Красноармейском
    @ REUTERS/Yan Dobronosov

    Tекст: Денис Тельманов

    Группа украинских солдат вышла с белыми флагами и сложила оружие в районе Красноармейска, среди них оказались недавно мобилизованные.

    Видео сдачи украинских военнослужащих в плен под Красноармейском было опубликовано Telegram-каналом SHOT. На кадрах видно, как военнослужащий России сопровождает группу украинских солдат в выгоревшей лесополосе, после чего начинается допрос пленных.

    Пленные сообщили, что оказались без еды и боеприпасов, а командование ВСУ прекратило связь с подразделениями. Один из пленных заявил: «Дом разобрала артиллерия и дроны. Решил сдаться». Другой пленный рассказал: «Много раненых, эвакуации нет. Два с половиной месяца не было ротации». Все попытки подразделения ВСУ прорваться из окружения оказались безуспешными.

    Сдавшиеся, среди которых были недавно мобилизованные бойцы, в основном располагались в восточной части Центрального района и в микрорайоне Пригородный.

    Ранее представители Минобороны России подчеркивали, что положение украинских формирований, зажатых в котлах под Красноармейском и Купянском, продолжает стремительно ухудшаться. Представители ведомства отмечали, что для украинских военных единственным шансом спастись остается сдача в плен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, попытки ВСУ вывести элитные подразделения из Красноармейска привели к значительным потерям и не увенчались успехом. В Красноармейске украинские войска оказались полностью отрезанными после прекращения снабжения, а критика командования усиливается на фоне тяжелой боевой обстановки. Власти в Киеве ограничивают доступ прессы в районы окружения ВСУ и фактически скрывают тяжелую ситуацию своих войск в котлах.

    5 ноября 2025, 12:28 • Новости дня
    Зеленский опубликовал фото украинских военных с нацистской символикой
    Зеленский опубликовал фото украинских военных с нацистской символикой
    @ V_Zelenskiy_official

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский опубликовал фотографии с военнослужащими, на чьей форме отчетливо заметны символы, напоминающие знаки подразделений СС (запрещено в России).

    Владимир Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале фотографии с военнослужащими 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины «Рубеж». На снимках, размещенных президентом Украины, видны нацистские символы, которые ранее использовали карательные подразделения СС, передает ТАСС.

    Часть военных, которых награждал Зеленский, носили на форме нашивки с изображением двух молний. Эти знаки идентичны символам, которые в годы Второй мировой войны использовали нацистские формирования. На одной из фотографий также запечатлено знамя, дизайн которого напоминает свастику.

    Отдельные подразделения Национальной гвардии Украины и ВСУ открыто придерживаются неонацистских взглядов. Официальные украинские СМИ, как правило, стараются не показывать кадры, на которых заметны эти эмблемы, и предпочитают публиковать фотографии без их изображения.

    Ранее французская газета Le Monde признала массовое присутствие нацистской идеологии в украинских вооруженных силах.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что мирным инициативам США на Украине мешает неконтролируемый нацизм.

    5 ноября 2025, 12:25 • Новости дня
    Минобороны сообщило о ходе боев за Красноармейск и Купянск

    Российские войска за сутки отразили 12 контратак ВСУ в районе Красноармейска

    Минобороны сообщило о ходе боев за Красноармейск и Купянск
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В Красноармейске в Донецкой народной республике (ДНР) штурмовые группы 2-й и 51-й армий продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в жилой застройке микрорайона Пригородный, в восточной части Центрального района и частном секторе. Продолжается наступление в северном направлении.

    Российские военные не допустили прорыва противника из кольца окружения. За минувшие сутки отражены 12 контратак противника в северном и северо-западном направлениях от Красноармейска, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, идет плановая зачистка от украинских боевиков Гнатовки и Рога в ДНР, освобождены 24 здания.

    Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 19 зданий в северной, восточной и юго-восточной частях Димитрова в ДНР и продвигаются в сторону микрорайона Западный. Продолжается расширение зоны контроля и сжатие кольца окружения группировки противника.

    За прошедшие сутки в этом районе уничтожены более 200 украинских военнослужащих, три бронемашины и два пикапа.

    В целом подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии около Торецкого, Доброполья, Родинского, Удачного, Котлино в ДНР, Петропавловки и Демурино в Днепропетровской области.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 470 военнослужащих, шесть бронемашин и артиллерийское орудие, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Петровки, Новоплатоновки и Петропавловки в Харьковской области и Новоселовки в ДНР.

    В районе населенного пункта Купянск подразделения 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки противника. В течение суток были сорваны четыре контратаки подразделений 92-й штурмовой и 151-й механизированной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии у Моначиновки, Благодатовки и Петровки в Харьковской области.

    За последние сутки в районе Купянска уничтожены до 50 украинских военнослужащих, 26 единиц вооружения и военной техники, в том числе американские бронетранспортер М113 и 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin, семь бронеавтомобилей, два миномета, грузовой автомобиль, а также восемь пикапов.

    Всего же в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили свыше 230 военнослужащих, 11 бронемашин и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций РЭБ, станция контрбатарейной борьбы и шесть складов с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Павловки, Кондратовки, Алексеевки и Пролетарского в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Волчанском.

    При этом ВСУ потеряли до 285 военнослужащих, две бронемашины и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, склад с боеприпасами и пять складов матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии поблизости от Константиновки, Северска, Дружковки и Федоровки в ДНР. Противник потерял до 160 военнослужащих, три бронемашины и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ и два склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Равнополья, Успеновки в Запорожской области и Егоровки в Днепропетровской области.

    ВСУ при этом потеряли свыше 250 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ранее в среду сообщалось, что группу украинских военных уничтожили в ловушке возле Красноармейска.

    Экс-военный ВСУ рассказал о жертвах ради удержания Красноармейска.

    Накануне Минобороны рассказало о потерях окруженных частей ВСУ в Купянске и Красноармейске.

    5 ноября 2025, 08:47 • Новости дня
    Группу украинских военных уничтожили в ловушке возле Красноармейска
    Группу украинских военных уничтожили в ловушке возле Красноармейска
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа украинских военных, попавшая в огневой мешок во время попытки атаки, ликвидирована в районе между Красноармейском и Родинским, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, группа украинских военнослужащих попала в засаду между Красноармейском и Родинским в момент попытки атаковать позиции российских войск, передает ТАСС.

    Кимаковский добавил, что солдаты ВСУ были намеренно допущены в определенный участок, после чего у них не осталось возможности выбраться.

    «Противник оказался в ловушке между Красноармейском и Родинским, когда намеревался атаковать наши позиции. Их запустили в определенный квадрат, а выйти уже не дали. Их просто уничтожили», – сказал Кимаковский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России остановили попытку высадки новой группы десанта ГУР у Красноармейска.

    ВС России ранее сорвали попытку ВСУ выйти из окружения южнее Купянска-Узлового.

    Военный корреспондент сообщил, что бойцы «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) отказались «идти деблокировать» украинских военных в Красноармейске.

    5 ноября 2025, 06:23 • Новости дня
    Губернатор Авдеев сообщил об атаке беспилотников на пригород Владимира

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В пригороде Владимира зафиксирована атака беспилотников на объект критической энергетической инфраструктуры, при этом все системы жизнеобеспечения продолжают функционировать штатно, сообщил глава Владимирской области Александр Авдеев.

    По его словам, энергетическая инфраструктура в пригороде Владимира подверглась атаке с использованием беспилотников, передает РИА «Новости». Авдеев отметил: «Беспилотниками атакована энергетическая инфраструктура в пригороде Владимира». На данный момент на месте происшествия работают специалисты, а работы по устранению последствий начнутся в светлое время суток.

    Все объекты жизнеобеспечения функционируют нормально, нарушений в их работе не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Нижнего Новгорода заявили о готовности оказать поддержку пострадавшим после атаки беспилотников. Системы противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотников на территории Белгородской области. Мужчина получил ранения после удара Вооруженных сил Украины по жилому дому в Свердловске в ЛНР.

    5 ноября 2025, 13:25 • Новости дня
    Кремль: Власти Украины скрывают бедственное положение ВСУ в котлах
    Кремль: Власти Украины скрывают бедственное положение ВСУ в котлах
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ограничив доступ прессы в районы окружения ВСУ в Красноармейске и Димитрове, власти в Киеве фактически скрывают тяжелую ситуацию своих войск в котлах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что власти Украины препятствуют инициированному Владимиром Путиным предложению допустить СМИ в районы, где украинские войска оказались в окружении, передает ТАСС.

    «Поездка в настоящий момент не может осуществиться, потому что действительно киевский режим полностью такую возможность и такое предложение отверг», – подчеркнул представитель Кремля.

    По словам Пескова, Киев скрывает бедственное положение своих войск, не пуская журналистов в окруженные районы.

    Песков отдельно уточнил, что среди тех, кто изъявил желание посетить районы окружения, не было представителей украинских СМИ. «Мне неизвестно о каких-то украинских журналистах, которые бы заявляли о своем желании поехать», – добавил он в разговоре с журналистами.

    Кроме того, Песков сообщил, что западные СМИ продемонстрировали значительный интерес к возможности посетить так называемые котлы на фронте. Представитель Кремля констатировал, что многие иностранные корреспонденты высказывали желание попасть в эти районы.

    Ранее Минобороны России получило приказ Владимира Путина пустить иностранных журналистов к окруженным силам ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске.

    Сообщалось, что Киев запретил въезд в Красноармейск и Купянск для обмана граждан Украины и мировой общественности.

    Между тем в Красноармейске штурмовые группы 2-й и 51-й армий продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в жилой застройке микрорайона Пригородный, в восточной части Центрального района и частном секторе.

    5 ноября 2025, 10:04 • Новости дня
    Чехия объявила о планах сократить военную помощь Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Чешское правительство рассматривает возможность уменьшения объемов военной помощи Украине и акцентирования внешней политики на дипломатических инициативах, заявил экс-депутат Европарламента (ЕП) от фракции «Патриоты», претендующий, по данным СМИ, на пост главы МИД Чехии, Филип Турек.

    По его словам, новое правительство Чехии будет сокращать военную помощь Украине и сосредоточится на дипломатических мерах для урегулирования конфликта, передает ТАСС.

    Турек сообщил европейскому изданию Politico: «Оно будет уделять приоритетное внимание дипломатическим усилиям, направленным на прекращение войны на Украине и снижение рисков конфликтов в Европе, переходя от военной помощи, финансируемой из государственного бюджета, сосредоточиваясь на потребностях Чехии в сфере безопасности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Чехии создали новую правительственную коалицию.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался финансировать Киев.

    Между тем в Словакии поддержали идею объединения с Венгрией и Чехией против Украины.

    5 ноября 2025, 11:33 • Новости дня
    Марочко сообщил о закреплении ВС России на окраине Северска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные прочно удерживают позиции в районе улицы Павлова на южной границе Северска, контролируя жилые здания и продолжая наступательные действия, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, ВС России закрепились у улицы Павлова на южной окраине Северска Донецкой Народной Республики, передает ТАСС.

    Марочко добавил, что российские военнослужащие уже осуществляют контроль над несколькими домостроениями в этом районе и продолжают развивать успех.

    Он также обратил внимание на сложность текущей операции из-за особенностей рельефа местности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кимаковский сообщил о разделе группировки ВСУ между Северском и Красным Лиманом.

    Российские разведчики вышли к позициям ВСУ под Северском в ДНР.

    Ранее российские войска зашли в Звановку к югу от Северска в ДНР.

    5 ноября 2025, 23:04 • Новости дня
    Украина прекратила движение поездов до Славянска и Краматорска

    Tекст: Вера Басилая

    Железнодорожное сообщение со Славянском и Краматорском в подконтрольной Киеву части ДНР временно прервали по соображениям безопасности, сообщил глава подчиняющейся украинским властям военной администрации региона Вадим Филашкин.

    Глава военной администрации подконтрольной Киеву части ДНР Вадим Филашкин сообщил о временной приостановке движения поездов краматорского направления до границ Харьковской области, передает ТАСС.

    «Тяжелое, но важное решение <…>, временно ограничиваем движение поездов краматорского направления до границ Харьковской области», – заявил Филашкин в своем телеграм-канале.

    Он отметил, что теперь между Краматорском, Славянском и временной конечной станцией организуют автобусные шаттлы.

    По его словам, запрет распространяется и на пригородные поезда. Филашкин подчеркнул, что данная мера необходима для обеспечения безопасности.

    Компания «Укрзализныця» также подтвердила, что конечными станциями этого направления теперь станут Гусаровка или Барвенково, находящиеся в Харьковской области.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что одесские партизаны сорвали железнодорожную поставку вооружения для ВСУ с территории Румынии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что российская армия может продвинуться к новым направлениям после Красноармейска.

    5 ноября 2025, 22:02 • Новости дня
    Омбудсмен ВГА Харьковской области призвала осудить убийства мирных жителей
    Омбудсмен ВГА Харьковской области призвала осудить убийства мирных жителей
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека и ребенка ВГА Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская заявила об убийствах украинскими войсками гражданских жителей Харьковской области во время эвакуации и потребовала международного осуждения действий ВСУ.

    Уполномоченный по правам человека и ребенка ВГА Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская обратилась к мировому сообществу с просьбой осудить действия украинских войск, которые, по ее словам, причастны к убийству гражданских во время эвакуации, передает ТАСС. Она отметила, что оператор дрона видел лица людей и их мольбы, но все равно нанес удар.

    «Это чудовищный террористический акт, который невозможно оправдать никакой военной необходимостью. Такие зверства должны стать предметом международного осуждения, чтобы защита мирных жителей стала непреложным законом для любой армии», – заявила омбудсмен.

    События произошли третьего ноября в селе Кругляковка. По информации Управления внутренних дел ВГА Харьковской области, двое мужчин шли в направлении села Берестовое с белым флагом – признаком гражданского статуса. Их ожидала эвакуационная группа Вооруженных сил России. В этот момент по ним нанес удар украинский беспилотник Wild Hornets с характерной синей окраской. Оба мужчины погибли на месте.

    Установлено, что в районе атаки находились солдаты 77-й аэромобильной бригады 7-го корпуса десантно-штурмовых войск ВСУ. Предположительно, операторы дрона размещались в селе Сеньково. Глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти региона намерены организовать вывоз тел и их захоронение.

    Ранее в Сети появилось видео, как украинские дроны атаковали в Харьковской области мирных граждан, шедших по дороге.

    5 ноября 2025, 18:20 • Новости дня
    Элита ВСУ потеряла бойцов при попытке покинуть Красноармейск

    Кимаковский сообщил о потерях элитных подразделений ВСУ в Красноармейске

    Tекст: Денис Тельманов

    Попытки ВСУ вывести элитные подразделения из Красноармейска сопровождались значительными потерями среди украинских бойцов и не увенчались успехом.

    Киев за последние два дня предпринимал попытки эвакуировать часть элитных подразделений ВСУ из Красноармейска, передает ТАСС. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, операция не принесла успеха украинской стороне и закончилась потерями для элитных отрядов.

    «Последние два дня Киев пытался вывести части элитных подразделений из Красноармейска. Результата это не принесло. Ничего, кроме потерь», – отметил Кимаковский. Он пояснил, что отдельные группы были вынуждены вернуться на прежние позиции, а часть была уничтожена ударами FPV-дронов России.

    Как ранее уточняли в Министерстве обороны России, российские войска за сутки отразили 12 контратак ВСУ и не позволили противнику прорваться из окружения в Красноармейске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французская газета Le Monde сообщила, что подразделения украинской армии в Красноармейске полностью отрезаны из-за прекращения снабжения. Компания-разработчик российского детектора дронов «Тень» указала, что украинские военные лишились терминалов Starlink в важном районе Донбасса, что осложнило их координацию. Внутренняя аналитика ВСУ отметила полное окружение украинских сил в Красноармейске и Димитрове в результате продвижения российской армии.

    5 ноября 2025, 08:04 • Новости дня
    Times: Украина не получит всех денег от продажи «Челси» Абрамовичем

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Опубликованные финансовые данные показали, что Украина вряд ли получит основную часть денег от продажи футбольного клуба «Челси» российским бизнесменом Романом Абрамовичем, пишут британские СМИ.

    Значительная часть средств от продажи клуба ушла на погашение кредитов, предоставленных Абрамовичу, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.

    Всего из вырученных 2,35 млрд фунтов стерлингов около 1,54 млрд фунтов было направлено на оплату долгов офшорным компаниям российского бизнесмена.

    В финансовых документах отмечается, что только «чистая выручка» после урегулирования всех кредитных обязательств может быть передана благотворительному фонду, а речь идет примерно о 987 млн фунтов стерлингов.

    Однако эксперты считают, что эти деньги вряд ли дойдут до Украины. Британский эксперт по финансовым вопросам в футболе Киран Магуайр заявил, что ожидания того, что вся выручка от продажи «Челси» пойдет «пострадавшим от войны», была преувеличена.

    Также сообщается, что часть средств продолжает оставаться замороженной на счетах компании Fordstam, связанной с Абрамовичем. Британское правительство до сих пор не основало фонд, который был обещан для направления этих средств, несмотря на публичные заявления о поддержке гуманитарных программ на Украине.

    Между бывшим владельцем «Челси» и правительством Британии продолжается спор о том, как именно должны быть использованы деньги.

    В 2023 году Абрамович отказался передавать 2,3 млрд фунтов стерлингов от продажи футбольного клуба «Челси» исключительно Украине.

    5 ноября 2025, 07:19 • Новости дня
    За ночь над Россией перехватили 40 украинских дронов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь со вторника на среду средства противовоздушной обороны над российской территорией перехватили и уничтожили 40 беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.

    Над Воронежской областью уничтожили 11 дронов, над Ростовской – восемь, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Над Крымом и Курской областью сбили по шесть дронов, над Брянской областью уничтожили пять БПЛА, над Белгородской и Орловской – по два дрона.

    Напомним, в ночь с понедельника на вторник над Россией сбили 85 украинских беспилотников.

    Утром в среду глава Владимирской области Александр Авдеев сообщал, что регион подвергся атаке украинских дронов, БПЛА били по энергетической инфраструктуре.

    Песков разъяснил суть поручения Путина по ядерным испытаниям
    Власти Венгрии разрешили заливку первого бетона на АЭС «Пакш-2»
    Под Алуштой в Крыму более 3 тыс. абонентов остались без света
    На теплоходе «Сергей Дягилев» произошло отравление туристов
    BMW резко увеличила чистую прибыль
    Актриса Тарасова признала вину по делу о контрабанде наркотиков
    Украинская школьница в финской школе отказалась петь «Калинку»

    Россия добилась нового лидерства на мировом рынке продовольствия

    Россия впервые обошла исторического мирового лидера по экспорту подсолнечного масла – Украину. Зарубежные поставки Российской Федерации оказались на полмиллиона тонн больше, чем у конкурента. Среди новых покупателей российского продукта – Индия, давний партнер по нефтяной торговле. За счет чего России удалось занять первое место? Подробности

    Ужесточение антироссийской политики разнообразно раскололо Америку

    Глава МИД Сергей Лавров выразил недоумение тем, что президент США Дональд Трамп «опять ушел на позиции», которые давно отработаны, и требует заморозки конфликта, хотя прежде соглашался с позицией Москвы о выработке полноценного мирного договора. В чем причина перемен в политике Вашингтона? Почему там решили вернуться к практике давления на Россию? Подробности

    Как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа

    Редчайший случай в зоне спецоперации: украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Украинские СМИ стали заявлять о «дерзком контрнаступлении», но все быстро закончилось уничтожением всей группы ГУР ВСУ. Зачем в таком случае командование украинских сил спецопераций на самом деле устроило подобную авантюру? Подробности

    В Прибалтике отрекаются от ЛГБТ в пользу российских традиционных ценностей

    Парламент Латвии проголосовал за выход из Стамбульской конвенции – документа, который, как заявляется, «пытается нормализовать гомосексуализм». И хотя стоящий во главе государства открытый гей отправил закон на новое рассмотрение, выяснилось, что большинство политиков стоит за возрождение традиционных ценностей, отстаиваемых в том числе и Россией. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • В США сменилась эпоха

      Мэром крупнейшего города США – Нью-Йорка – избран мусульманин и почти коммунист Зохран Мамдани. А в Вайоминге в это время умер Дик Чейни – легендарный политик и злодей, олицетворяющий все то, за что ненавидят Америку в России.

    • Макрон стал худшим в истории

      Социологи Франции зафиксировали исторически низкий рейтинг президента Эммануэля Макрона. Уровень его поддержки рухнул до 11%, сделав самым непопулярным президентом Франции. Почему так?

    • Что не так с распадом СССР? Почему появились территориальные споры у бывших республик

      В конце 1991 года Советский Союз распался на 15 независимых государств. Однако процедура и его создания, и распада изначально содержала в себе потенциал конфликта. Главная проблема заключалась в том, как были проведены границы советских республик и каким образом произошел раздел огромной страны.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • «Придти» или «прийти»: как правильно пишется, как найти ошибку и способ легко запомнить

      Эта пара слов – одна из самых коварных ловушек русского языка. Даже грамотные люди иногда в паузе чата или в спешке задумываются: «Я должен прийти или придти?» Если вы не уверены в ответе – вы не одиноки. Путаница возникает настолько часто, что это стало почти классической ошибкой. Давайте разберемся раз и навсегда, чтобы больше никогда не сомневаться.

    • Сколько граммов в чайной ложке: полный гид для точной готовки без весов

      Отсутствие кухонных весов – не повод отказываться от нового рецепта. Секрет успеха часто кроется в знании простых бытовых мер. Понимание того, сколько граммов того или иного продукта помещается в обычную чайную ложку, позволяет соблюсти пропорции и избежать распространенных ошибок: пересоленного супа, не поднявшегося теста или излишне приторного соуса. В этом материале – вся информация о том, как точно измерить ингредиенты с помощью подручных средств.

    • Сколько граммов в столовой ложке: полные таблицы и практические советы

      Каждый, кто хоть раз пытался готовить без кухонных весов, знает: столовая ложка может стать настоящим спасением. Именно она помогает отмерить нужное количество муки, сахара или масла, когда под рукой нет мерной чашки. Но чтобы рецепты не превращались в угадайку, важно понимать, сколько граммов помещается в ложке разных продуктов. Несколько простых правил избавят от ошибок и помогут добиться идеального результата — будь то воздушные блины или хрустящее печенье.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

