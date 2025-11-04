Прогресс и партнерство с ИИ во имя развития было возможным. Технически достижимым. Но это структурно заблокировано теми, кто контролирует платформы. Решённая проблема не приносит прибыли. А человек, который платит за иллюзию присутствия вместо реального решения – приносит.5 комментариев
На электроподстанции в Волгоградской области произошло возгорание из-за БПЛА
В ночь 4 ноября подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную атаку БПЛА на территорию Волгоградской области, из-за падения обломков дрона на территории электроподстанции произошло возгорание, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
«На площадке электрической подстанции «Фроловская» зафиксировано возгорание в результате падения обломков БПЛА. Все необходимые для ликвидации последствий силы и средства направлены на объект. По состоянию на 23.30 пострадавших и разрушений нет», – приводит Telegram-канал администрации региона его сообщение.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за три вечерних часа сбили 26 дронов ВСУ над регионами России, доложило Минобороны.