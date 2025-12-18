Лукашенко назвал Белоруссию одной из самых посещаемых стран мира

Tекст: Тимур Шайдуллин

Белоруссия вошла в топ-50 самых посещаемых стран планеты по данным мировых рейтингов, передает ТАСС. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время обращения к народу и парламенту на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

Он отметил: «Мы сломали создаваемый Западом миф о закрытости и изолированности нашей страны, что подтверждают любые мировые рейтинги. Беларусь вошла в топ-50 самых посещаемых туристами стран, заняв 48-е место».

Лукашенко подчеркнул, что высокое место в рейтинге посещаемости свидетельствует о востребованности Белоруссии среди иностранных туристов. По мнению главы государства, подобные результаты опровергают утверждения западных стран о якобы закрытости республики.

На заседании также подробно обсудили не только туристическую привлекательность Белоруссии, но и вопросы дальнейшего социально-экономического развития страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Евросоюзе признали неэффективность давления на Белоруссию из-за низкой результативности и сближения страны с Россией.

Ранее Лукашенко подчеркнул важность санитарных стандартов и инфраструктуры для привлечения иностранных туристов и развития внутреннего туризма.

Он также напомнил, что в следующую пятилетку задачей станет превращение туризма в национальный проект и реализация его экономического потенциала.