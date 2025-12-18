Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.17 комментариев
Лукашенко назвал Белоруссию одной из самых посещаемых стран мира
Белоруссия оказалась на 48-м месте среди самых посещаемых туристами стран мира, что поставило под сомнение представления о ее закрытости, заявил президент Александр Лукашенко.
Белоруссия вошла в топ-50 самых посещаемых стран планеты по данным мировых рейтингов, передает ТАСС. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время обращения к народу и парламенту на заседании VII Всебелорусского народного собрания.
Он отметил: «Мы сломали создаваемый Западом миф о закрытости и изолированности нашей страны, что подтверждают любые мировые рейтинги. Беларусь вошла в топ-50 самых посещаемых туристами стран, заняв 48-е место».
Лукашенко подчеркнул, что высокое место в рейтинге посещаемости свидетельствует о востребованности Белоруссии среди иностранных туристов. По мнению главы государства, подобные результаты опровергают утверждения западных стран о якобы закрытости республики.
На заседании также подробно обсудили не только туристическую привлекательность Белоруссии, но и вопросы дальнейшего социально-экономического развития страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Евросоюзе признали неэффективность давления на Белоруссию из-за низкой результативности и сближения страны с Россией.
Ранее Лукашенко подчеркнул важность санитарных стандартов и инфраструктуры для привлечения иностранных туристов и развития внутреннего туризма.
Он также напомнил, что в следующую пятилетку задачей станет превращение туризма в национальный проект и реализация его экономического потенциала.