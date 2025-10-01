Guardian: Политика максимального давления ЕС на Белоруссию не сработала

Tекст: Антон Антонов

По данным Guardian, в Брюсселе ведутся внутренние дискуссии о том, что агрессивная политика Евросоюза по отношению к Минску, возможно, исчерпала себя и не достигла поставленных целей, передает РИА «Новости».

«Максимальное давление не сработало... После пяти лет изоляции мы не достигли заявленных целей. Белоруссия сблизилась с Россией», – заявил один из дипломатов ЕС. Источник отметил, что пока в ЕС не могут предложить альтернативу нынешней линии, однако вопрос о возможных изменениях обсуждается.

