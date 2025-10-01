  • Новость часаБелый дом приказал ведомствам США готовиться к шатдауну
    Россия начинает окружение последней точки обороны ВСУ перед Славянском
    Дуров рассказал о попытке его отравления в 2018 году
    Военно-транспортный самолет обстрелян в Германии
    Орбан заявил о силе ЕС и пообещал сбивать российские беспилотники над Венгрией
    Главком Сухопутных войск оценил опыт спецоперации на Украине
    МИД сообщил о скорой высылке дипломата Австрии из России
    Медведев ответил на слова Трампа о подлодках США у берегов России
    Анкара решила усилить роль Турции в урегулировании украинского конфликта
    Собянин раскрыл логику развития городов
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Запад научился генерировать пандемии страха

    Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.

    7 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев «Исламское НАТО» не будет создано никогда

    Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.

    0 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Почему люди стали доверять полиции

    В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.

    25 комментариев
    1 октября 2025, 03:17 • Новости дня

    Guardian рассказала об оценке Лукашенко спецпосланником США Келлогом

    Guardian: Келлог высоко оценил представления Лукашенко о Путине

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог высоко оценивает представления президента Белоруссии Александра Лукашенко о президенте России Владимире Путине, пишет Guardian со ссылкой на источник.

    По информации Guardian, Келлог «в частном порядке говорил, что высоко оценивает представления Лукашенко о российском лидере». Некоторые представители Вашингтона рассматривают белорусского лидера как возможного посредника в переговорах с Москвой по вопросу урегулирования конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко провел встречу с Келлогом в Минске 21 июня. В августе Лукашенко провел телефонный разговор с Дональдом Трампом.

    30 сентября 2025, 08:20 • Новости дня
    Шохин предложил использовать замороженные активы России в секторе Газа
    Шохин предложил использовать замороженные активы России в секторе Газа
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил использовать российские замороженные активы для совместных проектов с США в секторе Газа.

    Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил использовать замороженные в Европе российские активы для совместных проектов с США на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    В интервью «России-24» он отметил, что вернуть эти средства в ближайшее время маловероятно, поэтому можно было бы предложить Вашингтону рассмотреть вариант реализации крупных проектов, например, в секторе Газа.

    Он добавил, что Трамп может заинтересоваться такими инициативами, если, например, речь пойдет о строительстве роскошных отелей и пляжей, однако лучше было бы вкладываться в производственные проекты, которые могли бы стать вкладом России.

    Ранее Шохин высказывал мнение, что Россия могла бы рассматривать вариант использования замороженных средств как вклад в совместные проекты с США в третьих странах. По его словам, в этом случае американская сторона могла бы оказать влияние на европейские власти, чтобы ускорить процесс разблокировки российских активов.

    Cтраны Евросоюза обсуждают возможность одобрения решения об изъятии российских активов к концу октября.

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступил категорически против идеи канцлера Германии о кредите Украине под замороженные российские активы.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в случае изъятия российских активов последуют жесткие ответные меры.

    Комментарии (71)
    30 сентября 2025, 16:36 • Новости дня
    Хегсет объявил о подготовке Пентагона к войне

    Глава Пентагона назвал подготовку к войне миссией из «любви к миру»

    Хегсет объявил о подготовке Пентагона к войне
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Американский министр заявил о подготовке военного министерства к войне, подчеркнув, что эта стратегия продиктована желанием сохранить мир.

    США готовятся к войне, однако это делается не из желания начать конфликт, а ради сохранения мира, заявил министр военного министерства страны Пит Хегсет, передает ТАСС. На встрече с генералами и адмиралами на базе морской пехоты в Куонтико Хегсет подчеркнул, что главная миссия ведомства теперь – ведение боев, подготовка к войне и победа.

    Министр заверил, что такой подход не продиктован стремлением к войне. «Никто здесь не хочет войны, это [объясняется] тем, что мы любим мир», – заявил Хегсет. Он также отметил, что президент Дональд Трамп ставит перед военными задачу «быть сильными, чтобы предотвратить войну», называя такую стратегию «мир через силу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке допустил возможность снятия ограничений на применение американского дальнобойного оружия по территории России.

    Власти США обсуждают с крупнейшими оборонными компаниями ускорение производства 12 ключевых типов ракет на фоне подготовки к возможному конфликту с Китаем.

    Комментарии (20)
    30 сентября 2025, 10:40 • Видео
    Внезапный сбор генералитета США. Что готовят?

    Во вторник в США состоится небывалая встреча. Все высшие генералы и адмиралы общим числом около 900 человек соберутся на одной военной базе по требованию главы Пентагона Пита Хегсета. Причем генералы сами не знают, зачем этот сбор. Одна из версий – подготовка к войне.

    Комментарии (2)
    30 сентября 2025, 18:33 • Новости дня
    Трамп объяснил переброску подлодок к берегам России

    Трамп заявил о переброске подлодок к берегам России «из предосторожности»

    Трамп объяснил переброску подлодок к берегам России
    @ US Navy/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Американский лидер рассказал, что направил атомные подлодки к российским берегам после слов о ядерном оружии.

    О намерении разместить военные атомные подлодки у побережья России сообщил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС. По его словам, решение о передислокации было принято «из предосторожности» после того, как из России, по утверждению Трампа, поступила «небольшая угроза» и было упомянуто ядерное оружие.

    «Нам недавно поступила небольшая угроза от России, и я отправил подводную лодку, атомную подводную лодку, самое смертоносное оружие», – заявил американский президент на встрече с командованием армии.

    Трамп добавил: «Я перебросил одну или две подводные лодки – я не буду говорить о двух – к побережью России исключительно из предосторожности. Мы не можем допустить, чтобы люди разбрасывались словом «ядерное».

    Трамп также отметил, что США, по его мнению, «на 25 лет опережают Россию и Китай» в технологиях создания подлодок. Мероприятие, где прозвучали эти заявления, прошло на базе морской пехоты в Вирджинии с участием генералитета и министра армии США Пита Хегсета.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что американские ядерные подлодки дежурят вне зависимости от заявлений политиков, а прежние публикации в соцсетях связывали передислокацию с реакцией на слова замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США допустил снятие ограничений на удары Украины по территории России.

    Глава Пентагона Пит Хегсет подчеркнул, что военное министерство США готовит армию к войне для сохранения мира.

    Эксперты отметили, что российское оружие способно создать брешь в системе ПРО США «Золотой купол».

    Комментарии (20)
    30 сентября 2025, 21:23 • Новости дня
    Трамп заявил, что Путин назвал США «самой горячей страной»
    Трамп заявил, что Путин назвал США «самой горячей страной»
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп, выступая перед военными на базе в Вирджинии, заявил, что президент России Владимир Путин якобы охарактеризовал Соединенные Штаты как «самую горячую страну в мире».

    «У нас самая горячая страна в мире, даже близко такой нет. Путин сказал это мне», – сказал Трамп на встрече, которую транслировал YouTube-канал министерства войны США (Минобороны), передает «Газета.Ru».

    Президент США отметил, что встреча с российским лидером на Аляске была «хорошей». Американский лидер также выразил разочарование действиями Путина, заявив, что, по его мнению, глава России «должен был завершить конфликт за неделю».

    Ранее Трамп объяснил переброску подлодок к берегам России. Он также вновь призвал провести встречу Путина и Зеленского.

    Комментарии (2)
    30 сентября 2025, 18:25 • Новости дня
    Додик объявил о планах встретиться с Путиным в Сочи на форуме «Валдай»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Республики Сербской Милорад Додик сообщил о намерении пообщаться с президентом России Владимиром Путиным во время форума «Валдай» в Сочи.

    Додик отметил, что форум привлекает внимание не только политиков, но и ученых, а также представителей СМИ из разных стран, передает ТАСС.

    «Этот форум – нечто, что привлекает внимание крупных политиков из региона и мира, но также и ученых, средств массовой информации. Главный день, конечно, четверг, когда на форуме будет присутствовать президент Российской Федерации господин Владимир Владимирович Путин, и он обратится к форуму. У меня будет возможность поговорить с ним», – заявил Додик.

    В апреле Путин принял Додика в Кремле.

    В мае во время выступления в Национальном центре «Россия» Додик заявил, что Россия является для его страны не просто другом, а надежным союзником, на которого можно положиться.

    Комментарии (0)
    1 октября 2025, 00:59 • Новости дня
    Медведев ответил на слова Трампа о подлодках США у берегов России

    Медведев ответил Трампу словами про «черную кошку в темной комнате»

    Tекст: Антон Антонов

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил сообщения главы американского государства Дональда Трампа о присутствии атомных субмарин США у российских берегов с поиском несуществующей «черной кошки в темной комнате».

    Медведев прокомментировал заявления Трампа о том, что субмарины «были очень хорошо спрятаны». «Как это было сказано в легендарном советском детективном сериале, развязка очевидна: «Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет», – заявил Медведев в мессенджере Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент США заявил, что после высказываний о ядерном оружии он отправил атомные подводные лодки к берегам России. Летом Трамп объявил, что недалеко от России находятся на боевом дежурстве специально отправленные в «определенный район» американские атомные подводные лодки

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 22:30 • Новости дня
    В Сенат США внесли проект резолюции об изъятии замороженных российских активов

    Tекст: Антон Антонов

    В Сенат США внесли проект резолюции, предусматривающий изъятие замороженных российских активов и их передачу Украине ежемесячными траншами.

    Документ предлагает «исполнительной ветви власти и лидерам G7 и Евросоюза изъять суверенные активы России». При этом проект резолюции содержит призыв передавать их Украине траншами не менее 10 млрд долларов ежемесячно, передает ТАСС.

    Автором проекта стал сенатор Джон Кеннеди, его поддержали сенаторы Ричард Блюменталь, Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Шелдон Уайтхаус. Сейчас документ направлен на рассмотрение в комитет по иностранным делам Сената. Текст резолюции пока не опубликован официально.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минфина США Скотт Бессент приветствовал обязательства министров финансов стран G7 рассмотреть возможность использования замороженных российских суверенных активов в интересах обороны Украины. Politico пишет, что Еврокомиссия рассмотрела предложение о передаче Украине 140 млрд евро замороженных российских активов в виде бескупонных облигаций.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 04:35 • Новости дня
    Песков парой слов ответил на вопрос, почему у Путина нет аккаунта в соцсетях
    Песков парой слов ответил на вопрос, почему у Путина нет аккаунта в соцсетях
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    У президента России Владимир Путин нет личных страниц в социальных сетях, потому что это все «не его», а необходимая информация размещается на страницах Кремля, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Путин присутствует в социальных сетях. Личные социальные сети он не планирует [заводить], он неоднократно говорил, что это не его. Но есть администрация, которая это все обеспечивает», – рассказал он ТАСС.

    Песков ранее сообщал, что администрация президента готовит дайджесты и  рассказывает об основных темах, поэтому Путин в курсе происходящего в том числе в  соцсетях.

    «Есть родные, близкие, которые ему что-то показывают и рассказывают», отмечал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин летом впервые упомянул, что у него есть внучка, и уточнил, что девочка свободно общается на китайском языке со своей воспитательницей из Пекина.

    Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Путин активно знакомится с вопросами, поступающими от граждан для прямой линии.

    Комментарии (3)
    30 сентября 2025, 14:04 • Новости дня
    Лукашенко назвал чепухой заявление Зеленского о переговорах с Путиным

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг заявление Владимира Зеленского о «закулисных переговорах» с президентом России Владимиром Путиным, назвав подобные заявления чепухой.

    Лукашенко назвал «чепухой» недавнее заявление Владимира Зеленского об урегулировании конфликта на Украине, передает ТАСС.

    На встрече с главами правительственных делегаций СНГ Лукашенко прокомментировал слова украинского лидера, заявив: «Как недавно сказал тут мой коллега, которого своим сыном считал, Володя Зеленский, «старики» мы тут с Путиным, где-то там «шепчемся по углам» во вред другим. Чепуха полная».

    Ранее Зеленский ответил резкой критикой на слова Лукашенко о наличии предложения по мирному урегулированию, поддержанного США. По мнению Зеленского, Лукашенко «живет в своем мире».

    Лукашенко также напомнил, что по итогам его переговоров с Владимиром Путиным «на столе есть хорошее предложение по Украине», которое в том числе обсуждалось на Аляске Дональдом Трампом и было доставлено в Вашингтон для дальнейших обсуждений. Белорусский лидер рекомендовал Зеленскому согласиться на инициативу, чтобы «не потерять всю страну».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении провести переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 18:02 • Новости дня
    Трамп вновь призвал провести встречу Путина и Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил о необходимости провести встречу между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Он подчеркнул, что урегулировать конфликт возможно только при участии обоих глав государств, передает РИА «Новости».

    «Мы должны урегулировать это с президентом Путиным и Зеленским, собрать их вместе и добиться результата. Но единственный способ сделать это – с позиции силы», – сказал Трамп.

    Напомним, Путин приглашал главу киевского режима Владимира Зеленского в Москву, однако тот отказался от такой двусторонней встречи.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 09:49 • Новости дня
    МИД Эстонии призвал жителей отказаться от поездок в Белоруссию

    Tекст: Вера Басилая

    МИД Эстонии призвал жителей отказаться от поездок в Белоруссию из-за отсутствия консула и трудностей с дипломатической поддержкой.

    Министерство иностранных дел Эстонии призвало граждан страны воздержаться от поездок в Белоруссию, передает ТАСС.

    В ведомстве пояснили, что отсутствие эстонского консула в Белоруссии значительно усложняет или делает невозможным предоставление консульской помощи.

    Также в министерстве подчеркнули, что рекомендации связаны с задержаниями граждан Эстонии и других стран Евросоюза на территории Белоруссии.

    Ранее МИД Польши рекомендовал своим гражданам срочно уехать из Белоруссии и воздержаться от поездок туда.

    В Эстонии продлили запрет на полеты вдоль границ с Россией и Латвией.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 08:55 • Новости дня
    Определены темы предстоящих переговоров Путина в Таджикистане

    МИД России раскрыл тему переговоров Путина во время визита в Таджикистан

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин посетит Таджикистан с визитом 9 октября, где ожидаются обсуждения экономического и гуманитарного сотрудничества, а также ситуации в регионе, сообщил посол России в республике Семен Григорьев.

    Григорьев отметил, что президента будет сопровождать делегация высокого уровня, в которую войдут министры, отвечающие за силовой, экономический и гуманитарный блоки, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что во время визита Путина 9 октября в Таджикистан обсуждаться будет широкий круг тем, включая международную обстановку и региональную безопасность.

    Григорьев заявил, что «ожидаются большие и интересные результаты от предстоящих переговоров».

    Ранее президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели телефонный разговор и обсудили развитие двусторонних отношений.

    В начале сентября замглавы МИД Александр Панкин заявил, что Путин планирует государственный визит в Таджикистан в октябре для переговоров по укреплению сотрудничества.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 14:34 • Новости дня
    Лавров заявил, что не видел план Трампа по Газе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что не располагает деталями плана президента США Дональда Трампа по сектору Газа.

    По словам дипломата, ему известны только комментарии о возможном содержании инициативы, однако подробностей он не знает, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что слышал о намерении бывшего британского премьера Тони Блэра возглавить международный орган по временной администрации сектора Газа. Министр процитировал информацию, что Блэр уже сам объявил о таких планах, но не располагает сведениями о предполагаемых полномочиях структуры и отношении к этому арабских стран.

    Глава МИД добавил, что некоторые арабские страны уже поддержали инициативу Трампа, однако окончательно определиться с позицией возможно только после выражения мнения всех заинтересованных сторон – соседей Палестины и Израиля, Лиги арабских государств, Совета сотрудничества государств залива, а также непосредственно самих палестинцев.

    Напомним, Вашингтон представил план по урегулированию в секторе Газа, в котором предусмотрено временное международное управление без насильственного переселения местных жителей.

    Агентство Bloomberg назвало американский план по Газе ультиматумом для ХАМАС.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о поддержке Россией плана Трампа по Газе.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 13:37 • Новости дня
    Лавров анонсировал приезд Путина на «Валдай»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин примет участие в пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» 2 октября, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, президент России Владимир Путин примет участие в пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» 2 октября, передает ТАСС.

    Министр отметил: «Конечно, главное событие [заседания] будет послезавтра, когда приедет президент Путин. Я думаю, что эта сессия будет самая насыщенная, и ждем нашего президента».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты клуба «Валдай» обсудили ключевые глобальные изменения, происходящие в мире.

    Комментарии (0)
    1 октября 2025, 02:58 • Новости дня
    Стубб: Трамп в отношениях с Россией по Украине перешел от пряника к кнуту

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп изменил тактику в вопросе урегулирования украинского конфликта, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

    Стубб в интервью Politico заявил, что Трамп «перешел к кнуту», когда «увидел, что пряник редко работает с россиянами». «Теперь вопрос лишь в том, насколько большой будет кнут», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что Украина при поддержке Евросоюза якобы сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах», а также допустил, что Киев может «пойти еще дальше».

    Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму. Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что появление крылатых ракет «Томагавк» на Украине не окажет влияния на ход боевых действий.

    Комментарии (0)
    На ЗАЭС опровергли слова Зеленского о вышедшем из строя дизель-генераторе
    Военные Швеции обыскали вышедшее из России торговое судно
    В Сенат США внесли проект об изъятии замороженных российских активов
    Оппозиционный блок «Победа» отказался признавать выборы в Молдавии
    Адвокат объяснил отказ Google от требований к «Спасу» и RT
    Визовые центры Чехии в России прекратили работу
    Принцесса Нидерландов Амалия стала военным матросом

    Золото продолжает брать новые высоты, хотя давно назрела техническая коррекция. Но инвесторы не дают этому случиться. Металл поддерживают события в США, связанные со ставкой ФРС и бюджетом страны. Однако резкий скачок на этой неделе может иметь другие причины. Что это за причины, и почему золоту пророчат уже не только 4000, а все 5000 долларов за унцию? Подробности

    Силы НАТО должны сбивать российскую авиацию над своей территорией и готовиться к тому, чтобы сбивать ее еще и над территорией Украины. Таково мнение неординарного военного и бывшего командующего силами Североатлантического альянса в Европе Джеймса Ставридиса, чьим советам власти США прежде следовали. Но зачем отставному адмиралу третья мировая война? Подробности

    Куда российские войска двинутся после Юнаковки

    Почему русский язык снова становится популярным на Украине

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

