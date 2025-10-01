Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.7 комментариев
Guardian: Келлог высоко оценил представления Лукашенко о Путине
Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог высоко оценивает представления президента Белоруссии Александра Лукашенко о президенте России Владимире Путине, пишет Guardian со ссылкой на источник.
По информации Guardian, Келлог «в частном порядке говорил, что высоко оценивает представления Лукашенко о российском лидере». Некоторые представители Вашингтона рассматривают белорусского лидера как возможного посредника в переговорах с Москвой по вопросу урегулирования конфликта на Украине, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко провел встречу с Келлогом в Минске 21 июня. В августе Лукашенко провел телефонный разговор с Дональдом Трампом.