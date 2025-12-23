В Японии утвердили стратегию кибербезопасности с упором на Россию и Китай

Япония утвердила стратегию активной киберобороны с акцентом на Россию и КНР

Tекст: Вера Басилая

Кабинет министров Японии утвердил обновленную пятилетнюю стратегию кибербезопасности, в которой особое внимание уделено угрозам со стороны России, Китая и КНДР, передает РИА «Новости».

В документе зафиксирован отказ от исключительно оборонительных методов и переход к концепции активной киберобороны, призванной предотвращать атаки еще на стадии их подготовки.

В стратегии сообщается, что Россия использует кибератаки в военных и политических целях, начиная с 2022 года осуществляя нападения на системы правительственных учреждений и ключевую инфраструктуру. Японский кабинет не предоставил доказательств этой информации.

Авторы документа также связывают Китай с хакерскими кампаниями Salt Typhoon и Volt Typhoon, направленными на телекоммуникационный сектор и важную инфраструктуру, а КНДР – с хакерскими группами, причастными к кражам криптоактивов. В стратегии подчеркивается, что угрозы киберпространства стали системными и высокоорганизованными, что требует новых методов реагирования.

Для отражения угроз Япония предлагает создать систему непрерывной защиты, расширить сотрудничество с частным сектором и оснастить государственные структуры современными средствами мониторинга. Стратегия выделяет необходимость учитывать технологические прорывы в области искусственного интеллекта и квантовых вычислений при формировании оборонительных мер.

Между тем, общий ущерб от кибератак и киберпреступности в России в 2025 году составил около 1,5 трлн рублей. Число кибератак выросло втрое по сравнению с предыдущим годом.