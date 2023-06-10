Российский посол обвинил власти Канады в краже Ан-124

Посол России в Оттаве Степанов: Решение премьера Канады о конфискации российского самолета Ан-124 является воровством

Решение премьер-министра Канады Джастина Трюдо о конфискации российского самолета Ан-124 и передаче его Украине незаконно и является обычным воровством, заявил посол России в Оттаве Олег Степанов.

Дипломат подчеркнул, что решение о конфискации российского самолета Ан-124 совершенно незаконно, это воровство, грабеж. Как отметил глава российской дипломатической миссии в Оттаве, режим Трюдо показал, что правового государства в Канаде не существует, передает ТАСС.

Комментируя заявление Трюдо о поставках Киеву очередной партии оружия, Степанов обратил внимание, что любые попытки накачать Украину оружием только продлевают конфликт и мучения украинских призывников. Он заверил, что все цели объявленной президентом России специальной военной операции будут выполнены.

Посол России также прокомментировал введение против физических и юридических лиц из РФ новых санкций, о которых, по данным телеканала CTV, также сообщил Трюдо. Степанов указал, что санкции не работают, ни секторальные, ни персональные. Дипломат заявил, что фигуранты санкций воспринимают их со смехом, никакого воздействия на Россию они не оказывают. При этом посол России отметил, что такие действия Оттавы лишь наносят непоправимый ущерб двусторонним отношениям, но кабинет Трюдо об этом не думает.

Ранее в субботу премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе визита в Киев объявил о конфискации Канадой российского Ан-124 для передачи борта Украине. Он также объявил, что Канада займется подготовкой украинских пилотов-истребителей.