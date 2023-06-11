Канада сообщила об аресте и намерении конфисковать российский Ан-124

МИД Канады сообщил об аресте российского Ан-124 и намерении конфисковать его в интересах Украины

Правительство Канады распорядилось арестовать зарегистрированный в России транспортный самолет Ан-124 «Руслан», его планируют конфисковать и использовать в интересах Украины, сообщил канадский МИД.

МИД сообщил, что с самолетом планируют «распоряжаться в соответствии с федеральным законодательством». В случае конфискации Канада собирается обсудить с Киевом возможность «перераспределения» для «компенсации жертвам нарушений прав человека, восстановления международного мира и безопасности или восстановления Украины», передает РИА «Новости».

Напомним, Ан-124 оказался первым российским активом, на котором Канада апробирует санкционный механизм «ареста и конфискации». Самолет с грузом ковид-тестов из Китая был зафрахтован правительством Канады, он прилетел в Торонто 27 февраля 2022 года. Позже небо было закрыто, борт задержан, а экипаж отправлен в Россию.

Сообщалось, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо в субботу в ходе визита в Киев заявил, что Канада конфисковала российский самолет и передала его Украине. Посол России в Оттаве Олег Степанов обвинил власти Канады в воровстве.



