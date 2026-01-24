На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в её глубинку и её суть.15 комментариев
Уиткофф и Кушнер участвовали в трехсторонних переговорах по Украине в Абу-Даби
В столице ОАЭ прошли переговоры по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины, где за столом делегации России и Украины оказались напротив друг друга.
Делегации России и Украины сидели друг напротив друга во время трехсторонней встречи в Абу-Даби, передает РИА «Новости».
За столом переговоров также находились американские представители, среди которых были специальный посланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа. Встреча прошла за П-образным столом, где место посередине заняли американцы, а делегации России и Украины разместились по разным сторонам.
В рабочей группе, помимо Уиткоффа и Кушнера, участвовали сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум, министр армии США Дэниел Дрисколл и главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич. Переговоры длились два дня и были посвящены вопросам безопасности в контексте конфликта на Украине. По итогам встречи стороны не делали публичных заявлений, подробности обсуждений не раскрывались.
В МИД ОАЭ заявили, что переговоры в Абу-Даби касались нерешенных пунктов плана США.
Делегация США проявила выдержку как посредник на встречах в Абу-Даби.
Американская делегация, в числе которой министр армии Дэниел Дрисколл, отправилась в аэропорт после завершения переговоров по Украине.
Российская делегация под руководством адмирала Игоря Костюкова покинула площадку переговоров по Украине и вернулась в отель в Абу-Даби.