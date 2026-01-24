Уиткофф и Кушнер участвовали в трехсторонних переговорах по Украине в Абу-Даби

Tекст: Вера Басилая

Делегации России и Украины сидели друг напротив друга во время трехсторонней встречи в Абу-Даби, передает РИА «Новости».

За столом переговоров также находились американские представители, среди которых были специальный посланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа. Встреча прошла за П-образным столом, где место посередине заняли американцы, а делегации России и Украины разместились по разным сторонам.

В рабочей группе, помимо Уиткоффа и Кушнера, участвовали сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум, министр армии США Дэниел Дрисколл и главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич. Переговоры длились два дня и были посвящены вопросам безопасности в контексте конфликта на Украине. По итогам встречи стороны не делали публичных заявлений, подробности обсуждений не раскрывались.

В МИД ОАЭ заявили, что переговоры в Абу-Даби касались нерешенных пунктов плана США.

Делегация США проявила выдержку как посредник на встречах в Абу-Даби.

Американская делегация, в числе которой министр армии Дэниел Дрисколл, отправилась в аэропорт после завершения переговоров по Украине.

Российская делегация под руководством адмирала Игоря Костюкова покинула площадку переговоров по Украине и вернулась в отель в Абу-Даби.