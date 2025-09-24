Большинство и в культуре, и в других интеллектуальных сферах по-прежнему занимает нейтральную позицию: моя хата с краю, я занимаюсь чистым искусством (наукой), отстаньте от меня со своей СВО. Для таких людей «кшатрий» равносилен фельдфебелю, которого дали ему в Вольтеры.3 комментария
Минфин назвал поддержку семей участников СВО приоритетом бюджета
В проекте федерального бюджета на 2026-2028 годы особое внимание уделено мерам социальной поддержки семей военнослужащих, участвующих в спецоперации, сообщила пресс-служба Минфина РФ.
В проекте федерального бюджета России на 2026-2028 годы одним из главных приоритетов станет социальная поддержка семей участников спецоперации на Украине, сообщила пресс-служба Минфина России.
В министерстве подчеркнули: «Ключевыми приоритетами проекта бюджета на 2026-2028 годы является... социальная поддержка семей участников СВО, достижение национальных целей до 2030 года, определенных президентом», передает РИА «Новости».
В числе других задач финансового документа также обозначено обеспечение выполнения стратегических направлений развития страны, сформулированных в наццелях России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, проект бюджета России сохранил условия для роста реальных доходов граждан. Минфин назвал приоритетами бюджета выполнение социальных обязательств и обеспечение безопасности России.