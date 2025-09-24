Большинство и в культуре, и в других интеллектуальных сферах по-прежнему занимает нейтральную позицию: моя хата с краю, я занимаюсь чистым искусством (наукой), отстаньте от меня со своей СВО. Для таких людей «кшатрий» равносилен фельдфебелю, которого дали ему в Вольтеры.3 комментария
Минфин объявил о сохранении условий для роста зарплат
Сбалансированность и устойчивость федерального бюджета России на 2026–2028 годы позволит сохранить предпосылки для повышения реальных зарплат и доходов граждан, говорится в сообщении Минфина.
В документе подчеркивается: «Подготовленный проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов сбалансированный и устойчивый. Это важно для поддержания макроэкономической стабильности. Кроме того, бюджет сохраняет условия для роста реальных зарплат и доходов населения», передает ТАСС.
Как ранее сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, работа над бюджетом на ближайшие три года завершается. По его словам, главная задача – обеспечение стабильного развития экономики, сохранение социальных обязательств и создание условий для дальнейшего роста благосостояния граждан.
Минфин отмечает, что устойчивость бюджета является ключевым фактором для реализации запланированных социальных программ и поддержки населения.
В среду Минфин внес проект федерального бюджета на 2026–2028 годы.
Минфин, в частности, сообщил, что на программы поддержки семей с детьми и выплату материнского капитала с 2026 года планируется выделить более 10 трлн рублей.