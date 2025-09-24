Минфин объявил о сохранении условий для роста зарплат

Проект бюджета России сохранил условия для роста реальных доходов граждан

Tекст: Мария Иванова

Проект федерального бюджета России на 2026–2028 годы является сбалансированным и устойчивым, что позволит сохранить условия для повышения реальных зарплат и доходов граждан, говорится в официальном заявлении Минфина.

В документе подчеркивается: «Подготовленный проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов сбалансированный и устойчивый. Это важно для поддержания макроэкономической стабильности. Кроме того, бюджет сохраняет условия для роста реальных зарплат и доходов населения», передает ТАСС.

Как ранее сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, работа над бюджетом на ближайшие три года завершается. По его словам, главная задача – обеспечение стабильного развития экономики, сохранение социальных обязательств и создание условий для дальнейшего роста благосостояния граждан.

Минфин отмечает, что устойчивость бюджета является ключевым фактором для реализации запланированных социальных программ и поддержки населения.

В среду Минфин внес проект федерального бюджета на 2026–2028 годы.

Минфин, в частности, сообщил, что на программы поддержки семей с детьми и выплату материнского капитала с 2026 года планируется выделить более 10 трлн рублей.