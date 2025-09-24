Минфин заложил свыше 41 трлн рублей на реализацию нацпроектов

Tекст: Вера Басилая

Более 41 трлн рублей предусмотрено в государственном бюджете для реализации национальных проектов в течение ближайших шести лет, следует из сообщения на сайте Минфина.

В проекте федерального бюджета на 2026-2028 годы отдельно заложено около 1,9 трлн рублей на национальные проекты по обеспечению технологического лидерства. В том числе в 2026 году на эти цели выделят 567,8 млрд рублей, в 2027 году – 652,8 млрд рублей, в 2028 году – 658,9 млрд рублей.

В Минфине также отметили, что приоритетное финансирование сохранится за проектами «Станки» и «Беспилотные авиационные системы». Совокупно на «Станки» направят 117,8 млрд рублей за три года, а на развитие «Беспилотных авиационных систем» – 87,9 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе министерства, бюджетная политика России на будущую трехлетку будет строиться на достижении национальных целей развития и решении ключевых государственных задач.

Ранее Минфин сообщил о масштабном финансировании строительства школ и детсадов. Минфин инициировал выделение дополнительных 230 млрд рублей для льготной ипотеки в 2025 году.

Ведомство сообщило, что на программы поддержки семей с детьми и выплату материнского капитала с 2026 по 2028 год предусмотрено более 10 трлн рублей.

Минфин заявил, что детский бюджет превысит 10 трлн рублей за три года.