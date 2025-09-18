Мишустин заявил о лидерстве России в Европе по размеру экономики

Мишустин: Россия сохранила первое место в Европе по размеру экономике

Tекст: Вера Басилая

Россия продолжает занимать лидирующую позицию в Европе по размеру экономики и сохраняет четвертое место в мире, передает ТАСС. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума.

По его словам, страна «продолжает двигаться вперед, вопреки внешним вызовам», и уже несколько лет удерживает лидерство в регионе. Мишустин также отметил, что экономика адаптируется к санкциям и успешно развивается.

«Экономика плавно адаптируется к текущим реалиям. И продвижение вперед сохраняется. Оно заметно во всех сферах – от социальной до инфраструктуры и технологий», – заявил премьер-министр.

Глава правительства сообщил, что на реализацию национальных проектов до 2030 года планируется направить около 40 трлн рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом страны. Эти проекты нацелены на достижение стратегических целей, обозначенных президентом России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что темпы роста российской экономики должны превышать мировые. По словам Путина, власти страны добились снижения инфляции.

Путин призвал уделить особое внимание борьбе с теневым сектором экономики и уклонением от уплаты налогов.