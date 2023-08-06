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Ростех начал строить солнечный телескоп в Бурятии
Предприятие Ростеха построить солнечный телескоп для Сибирского отделения РАН в Бурятии
Крупнейший в Евразии солнечный телескоп будет создан Ростехом для Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, сообщили в пресс-службе госпорпорации.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Ростеха, специалисты приступили к строительству крупного солнечного телескопа-коронографа, его оптическая схема будет состоять из 13 зеркал, а главное зеркало диаметром три метра будет изготовлено из особого стеклокерамического материала толщиной 120 мм и массой более 20 тонн.
По сообщению госкорпорации, проект также включает 30-метровую башню для телескопа, лабораторный и административный корпуса, а также здание для технологического оборудования. Телескоп будет располагаться в верхней части башни на вращающейся платформе. Высота всей конструкции составит 42 метра.
Ранее на Лыткаринском заводе оптического стекла (ЛЗОС) холдинга Швабе модернизировали 42-тонное главное зеркало установленного в Карачаево-Черкессии Большого телескопа азимутального (БТА), являющегося крупнейшим телескопом в Евразии.