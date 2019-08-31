Агентство космических исследований появилось в Узбекистане

Указом президента Узбекистана Шавката Мирзиеева при кабмине страны создано Агентство космических исследований и технологий «Узбеккосмос».

Ведомство будет отвечать за госполитику в области развития и использования космической отрасли. До ноября в Олий Мажлис (парламент Узбекистана) должны внести закон «О космической деятельности».

«Узбеккосмосу» дано чуть меньше года, чтобы сформулировать проект госпрограммы развития космической отрасли страны на следующее 10-тилетие, передает РИА «Новости».

В 2018 году Узбекистан заявил, что узбекский космонавт может отправиться в космос на российском корабле.

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