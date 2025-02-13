Суд продлил арест двум обвиняемым в убийстве генерала Кириллова

Tекст: Дарья Григоренко

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета и продлил срок содержания под стражей для Батухана Точиева и Рамазана Падиева. Решение было принято в связи с обвинениями в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова, передает ТАСС. Судья огласила решение, постановив продлить арест обвиняемых до 17 мая.

Ранее в четверг Басманный суд Москвы продлил меру пресечения Ахмаджону Курбонову, которого обвиняют в теракте, унесшем жизнь генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

Напомним, по делу о теракте, в результате которого погибли генерал Игорь Кириллов и его адъютант Илья Поликарпов, были задержаны Батухан Точиев и Рамазан Падиев, которым предъявлены обвинения. Точиев и Падиев, действуя по указанию неустановленного куратора, обеспечили убийцу генерала Кириллова Курбонова жильем и передали ему ключи от комнаты. Брат обвиняемого Батухана Точиева по делу об убийстве генерала Кириллова оказался судим за разбой и угон.