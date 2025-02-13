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Суд продлил арест обвиняемому в убийстве генерала Кириллова
Басманный суд продлил арест исполнителю теракта, в котором погиб генерал Кириллов
Басманный суд Москвы продлил меру пресечения Ахмаджону Курбонову, которого обвиняют в теракте, унесшем жизнь начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.
Басманный суд Москвы принял решение о продлении ареста Ахмаджона Курбонова до 17 мая. Это решение было оглашено судьей Евгенией Козловой и связано с ходатайством следователя, которое суд удовлетворил, передает РИА «Новости».
Судебное заседание проходило в закрытом режиме, поскольку дело связано с тайной следствия.
На сегодняшний день суд также запланировал рассмотреть ходатайства о продлении ареста для Рамазана Падиева и Батухана Точиева. Следствие отметило, что они арендовали комнату в хостеле для Курбонова и получали деньги от его куратора.
Напомним, по делу о теракте, в результате которого погибли генерал Игорь Кириллов и его адъютант Илья Поликарпов, были задержаны Батухан Точиев и Рамазан Падиев, которым предъявлены обвинения. Точиев и Падиев, действуя по указанию неустановленного куратора, обеспечили убийцу генерала Кириллова Курбонова жильем и передали ему ключи от комнаты. Брат обвиняемого Батухана Точиева по делу об убийстве генерала Кириллова оказался судим за разбой и угон.