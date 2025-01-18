Брат обвиняемого по делу об убийстве генерала Кириллова оказался судим за разбой

Брат обвиняемого Точиева по делу об убийстве генерала Кириллова судим за разбой и угон

Tекст: Вера Басилая

Сулейман Точиев, родной брат Батухана Точиева, обвиняемого в организации теракта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов, в прошлом был судим за ряд преступлений. В 2019 году московский суд приговорил его к двум годам лишения свободы за нанесение тяжких телесных повреждений с применением оружия, передает РИА «Новости».

Судебные материалы свидетельствуют, что Точиев во время ссоры нанес потерпевшему удар, использовав предмет, напоминающий нож. В результате нападения жертва получила серьезное ранение с повреждением печени и кровоизлиянием. Точиев признал вину, возместил ущерб и извинился перед потерпевшим, что позволило ему рассчитывать на более мягкий приговор.

После освобождения в 2020 году, он вновь был привлечен к уголовной ответственности. Согласно данным прокуратуры, в 2022 году Точиев вместе с сообщниками совершил разбойное нападение в окрестностях Томска, похитив у граждан 3,7 млн рублей и угнав автомобиль. Томский суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима за разбой и угон.

Приговор был обжалован, и в декабре 2024 года новый суд вынес решение о восьми годах и девяти месяцах заключения. В настоящее время Точиев находится под стражей, поскольку приговор еще не вступил в законную силу. Бывшая жена Точиева подтвердила его нахождение в местах лишения свободы.

Ранее по делу о теракте, в результате которого погиб генерал Игорь Кириллов, были задержаны Батухан Точиев и Рамазан Падиев, которым предъявлены обвинения.

Напомним, генерал Игорь Кириллов и его адъютант Илья Поликарпов погибли в результате детонации самодельного взрывного устройства в Москве.

По подозрению в убийстве генерала Кириллова задержан гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов.

Предполагается, что злоумышленник был завербован украинскими спецслужбами и использовал самодельное взрывное устройство на электросамокате.