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Брат обвиняемого по делу об убийстве генерала Кириллова оказался судим за разбой
Брат обвиняемого Точиева по делу об убийстве генерала Кириллова судим за разбой и угон
Сулейман Точиев, брат обвиняемого по делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, ранее был судим и приговорен к тюремному сроку за разбой, угон автомобиля и причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия, следует из судебных материалов.
Сулейман Точиев, родной брат Батухана Точиева, обвиняемого в организации теракта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов, в прошлом был судим за ряд преступлений. В 2019 году московский суд приговорил его к двум годам лишения свободы за нанесение тяжких телесных повреждений с применением оружия, передает РИА «Новости».
Судебные материалы свидетельствуют, что Точиев во время ссоры нанес потерпевшему удар, использовав предмет, напоминающий нож. В результате нападения жертва получила серьезное ранение с повреждением печени и кровоизлиянием. Точиев признал вину, возместил ущерб и извинился перед потерпевшим, что позволило ему рассчитывать на более мягкий приговор.
После освобождения в 2020 году, он вновь был привлечен к уголовной ответственности. Согласно данным прокуратуры, в 2022 году Точиев вместе с сообщниками совершил разбойное нападение в окрестностях Томска, похитив у граждан 3,7 млн рублей и угнав автомобиль. Томский суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима за разбой и угон.
Приговор был обжалован, и в декабре 2024 года новый суд вынес решение о восьми годах и девяти месяцах заключения. В настоящее время Точиев находится под стражей, поскольку приговор еще не вступил в законную силу. Бывшая жена Точиева подтвердила его нахождение в местах лишения свободы.
Ранее по делу о теракте, в результате которого погиб генерал Игорь Кириллов, были задержаны Батухан Точиев и Рамазан Падиев, которым предъявлены обвинения.
Напомним, генерал Игорь Кириллов и его адъютант Илья Поликарпов погибли в результате детонации самодельного взрывного устройства в Москве.
По подозрению в убийстве генерала Кириллова задержан гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов.
Предполагается, что злоумышленник был завербован украинскими спецслужбами и использовал самодельное взрывное устройство на электросамокате.