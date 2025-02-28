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Готовившего покушение на митрополита Тихона ранее арестовывали за неповиновение полиции
Денис Попович, обвиняемый в подготовке покушения на митрополита Тихона, ранее был арестован в центре Москвы за мелкое хулиганство и неповиновение полиции, когда демонстративно размахивал руками и использовал нецензурные выражения.
Попович, помощник митрополита Тихона, ранее был арестован за нарушение общественного порядка в центре Москвы, сообщает ТАСС. В решении Мещанского суда говорится, что Попович признан виновным в мелком хулиганстве, связанном с неповиновением полиции, и приговорен к административному аресту на 15 суток.
Согласно документу, в январе 2025 года Попович был задержан у станции метро «Тургеневская» за вызывающее поведение, включая размахивание руками и использование ненормативной лексики. Попович не признал свою вину, заявив, что просто направлялся в Сретенский монастырь, где служил. Однако суд не счел его объяснения убедительными.
Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил о предотвращении террористического акта, планировавшегося украинскими спецслужбами против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. В ходе расследования установлено, что Попович и клирик Никита Иванкович, граждане Украины и России соответственно, были завербованы в середине 2024 года через мессенджер Telegram. В отношении обоих возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывных устройств, они арестованы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала помощника митрополита Псковского и Порховского Тихона и священнослужителя, которые признались в подготовке теракта по заданию спецслужб Украины и планировали установить взрывчатку в Сретенском монастыре.
Как выяснилось ранее, первое покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона готовилось еще в начале января, но планы изменились после задержания исполнителя.
В храме Воскресения Христова в Сокольниках вспоминают задержанного Никиту Иванковича как доброжелательного и прилежного сотрудника.