Готовившего покушение на митрополита Тихона ранее арестовывали за неповиновение полиции

Tекст: Мария Иванова

Попович, помощник митрополита Тихона, ранее был арестован за нарушение общественного порядка в центре Москвы, сообщает ТАСС. В решении Мещанского суда говорится, что Попович признан виновным в мелком хулиганстве, связанном с неповиновением полиции, и приговорен к административному аресту на 15 суток.

Согласно документу, в январе 2025 года Попович был задержан у станции метро «Тургеневская» за вызывающее поведение, включая размахивание руками и использование ненормативной лексики. Попович не признал свою вину, заявив, что просто направлялся в Сретенский монастырь, где служил. Однако суд не счел его объяснения убедительными.

Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил о предотвращении террористического акта, планировавшегося украинскими спецслужбами против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. В ходе расследования установлено, что Попович и клирик Никита Иванкович, граждане Украины и России соответственно, были завербованы в середине 2024 года через мессенджер Telegram. В отношении обоих возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывных устройств, они арестованы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала помощника митрополита Псковского и Порховского Тихона и священнослужителя, которые признались в подготовке теракта по заданию спецслужб Украины и планировали установить взрывчатку в Сретенском монастыре.

Как выяснилось ранее, первое покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона готовилось еще в начале января, но планы изменились после задержания исполнителя.

В храме Воскресения Христова в Сокольниках вспоминают задержанного Никиту Иванковича как доброжелательного и прилежного сотрудника.