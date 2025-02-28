Клирик признался в планировании покушения на митрополита Тихона в январе

Tекст: Александра Юдина

Клирик признался, что первое покушение на митрополита Тихона планировалось еще в начале января 2025 года. Он добавил, что из-за задержания одного из участников, покушение перенесли на конец февраля 2025 года, указано в Telegram-канале «RT на русском».

«Была поставлена задача физического уничтожения и покушения на митрополита Крымского Тихона», – добавил Иванкович, отмечая, что первый план не удалось осуществить из-за задержания Дениса Поповича, который также участвовал в подготовке акта.

В результате действий ФСБ покушение на митрополита было предотвращено. Обвиняемые сейчас находятся под арестом, а следствие продолжается.

Ранее в пятницу ФСБ задержала помощника митрополита Псковского и Порховского Тихона и священнослужителя, которые признались в подготовке теракта по заданию спецслужб Украины, они планировали установить взрывчатку в Сретенском монастыре.