Когда европейские наблюдатели говорят, что Европе нужен лидер, чтобы противостоять США или России, они, конечно, шутят. Главная задача Европы – приспособиться к этим сверхдержавам.2 комментария
В храме задержанного за покушение на митрополита Тихона назвали прилежным работником
В храме Воскресения Христова в Сокольниках вспоминают задержанного Никиту Иванковича, обвиняемого в подготовке покушения на митрополита Тихона, как доброжелательного и прилежного сотрудника.
В храме Воскресения Христова в Сокольниках, где служил Иванкович, задержанный за подготовку покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, его запомнили как добросовестного и деликатного работника, передает РИА «Новости».
Сотрудник храма отметил, что Иванкович всегда исполнял свои обязанности с доброжелательностью и ответственностью.
«Я его помню хорошим милым человеком, исполняющим свои обязанности. Доброжелательный, милый молодой человек. Больше я ничего не могу сказать», – так отзывались о нем коллеги.
Ранее в пятницу ФСБ задержала помощника митрополита Псковского и Порховского Тихона и священнослужителя, которые признались в подготовке теракта по заданию спецслужб Украины, они планировали установить взрывчатку в Сретенском монастыре.
Задержанный ФСБ клирик рассказал, что первое покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона готовилось в начале января, однако планы были изменены после задержания исполнителя.