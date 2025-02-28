В храме задержанного за покушение на митрополита Тихона назвали прилежным работником

Tекст: Александра Юдина

В храме Воскресения Христова в Сокольниках, где служил Иванкович, задержанный за подготовку покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, его запомнили как добросовестного и деликатного работника, передает РИА «Новости».

Сотрудник храма отметил, что Иванкович всегда исполнял свои обязанности с доброжелательностью и ответственностью.

«Я его помню хорошим милым человеком, исполняющим свои обязанности. Доброжелательный, милый молодой человек. Больше я ничего не могу сказать», – так отзывались о нем коллеги.

Ранее в пятницу ФСБ задержала помощника митрополита Псковского и Порховского Тихона и священнослужителя, которые признались в подготовке теракта по заданию спецслужб Украины, они планировали установить взрывчатку в Сретенском монастыре.

Задержанный ФСБ клирик рассказал, что первое покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона готовилось в начале января, однако планы были изменены после задержания исполнителя.