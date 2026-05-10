Мошенники убеждали россиян брать кредиты для избежания наказания

Tекст: Дмитрий Зубарев

Дистанционные мошенники в России используют новую схему для выманивания денег у граждан, сообщает ТАСС. По информации МВД, злоумышленники связываются с потенциальными жертвами, выдавая себя за представителей силовых или государственных структур – Минобороны, Генпрокуратуры, Казначейства и других.

Аферисты заявляют, что у них якобы есть сведения о переводе средств Вооруженным силам Украины, что может повлечь за собой уголовное наказание. В ходе разговора мошенники убеждают собеседника: «Чтобы избежать ответственности, необходимо оформить кредиты и отправить полученные деньги через банкоматы доверенным лицам».

Злоумышленники утверждают, что таким образом получится «аннулировать» подозрительные транзакции. На самом деле, выполнив инструкции мошенников, человек теряет все переведённые средства. МВД призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на подобные уловки.

Ранее россиян предупредили о сборе мошенниками денег на подарки ветеранам к 9 мая.



