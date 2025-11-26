Politico: Европа может потребовать от Киева вернуть промежуточный кредит

Tекст: Елизавета Шишкова

Европейский союз рассматривает возможность потребовать от Киева возврата промежуточного кредита, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Politico. Как отмечается, «Украину могут попросить вернуть первоначальный промежуточный заем Евросоюзу после того, как она получит финансирование в рамках долгосрочного займа (за счет российских активов)», сообщили источники в дипломатических кругах.

Издание уточняет, что эта инициатива обсуждается на фоне дефицита бюджетов и высокой стоимости кредитных ресурсов в большинстве европейских государств. По словам неназванных дипломатов, у большинства стран ЕС нет желания принимать на себя дополнительные обязательства по украинским долгам.

Речь идет о промежуточном кредите, который был предоставлен Киеву в ожидании решения по масштабному долгосрочному финансированию, обеспеченному за счет доходов от российских активов, замороженных в европейских банках. По оценке Politico, эти финансы станут доступны для Украины в ближайшие месяцы, после чего вопрос о возврате старого займа может встать на повестку дня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, страны G7 выдали Украине 30,9 млрд евро доходов от активов России.

Еврокомиссия готовит юридический текст о возможном использовании российских замороженных активов, несмотря на протесты Бельгии.

Европейские страны разрабатывают новый финансовый план для Украины на случай провала договоренностей по российским активам.