В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.4 комментария
На ПМЭФ показали комплекс защиты от дронов «Булат-онлайн»
Новейшую автоматизированную систему обнаружения беспилотников «Булат-онлайн» компании 3mx презентовали и применили на Петербургском международном экономическом форуме.
Комплекс обеспечивает автоматическое обнаружение и отслеживание беспилотников, передает ТАСС.
Он отслеживает дроны с помощью детекторов разных типов: стационарных, персональных и автомобильных, данные с которых стекаются в ситуационный центр.
Платформа мониторинга визуализирует информацию о движении дронов и активности детекторов, а также может интегрироваться с системами видеонаблюдения для получения онлайн-видео.
Система исключает человеческий фактор, работает круглосуточно и устойчива к помехам и подмене GPS-данных. Благодаря собственной защищенной сети устройства выполняют задачи даже при отсутствии интернета, а встроенная Wi-Fi антенна позволяет определять местоположение без GPS. Разработка поддерживает протокол EGTS для передачи данных.
По словам директора по развитию компании Сергея Шандобыло, система успешно обеспечила безопасность мероприятий, посвященных 80-летию Победы, и получила положительные отзывы от правоохранительных органов, отметивших универсальность и необычный подход к детекции БПЛА.
В апреле в России представили автоматизированные комплексы для перехвата и уничтожения вражеских беспилотников, не требующие участия оператора.