На ПМЭФ показали комплекс защиты от дронов «Булат-онлайн»

Tекст: Алексей Дегтярев

Комплекс обеспечивает автоматическое обнаружение и отслеживание беспилотников, передает ТАСС.

Он отслеживает дроны с помощью детекторов разных типов: стационарных, персональных и автомобильных, данные с которых стекаются в ситуационный центр.

Платформа мониторинга визуализирует информацию о движении дронов и активности детекторов, а также может интегрироваться с системами видеонаблюдения для получения онлайн-видео.

Система исключает человеческий фактор, работает круглосуточно и устойчива к помехам и подмене GPS-данных. Благодаря собственной защищенной сети устройства выполняют задачи даже при отсутствии интернета, а встроенная Wi-Fi антенна позволяет определять местоположение без GPS. Разработка поддерживает протокол EGTS для передачи данных.

По словам директора по развитию компании Сергея Шандобыло, система успешно обеспечила безопасность мероприятий, посвященных 80-летию Победы, и получила положительные отзывы от правоохранительных органов, отметивших универсальность и необычный подход к детекции БПЛА.

В апреле в России представили автоматизированные комплексы для перехвата и уничтожения вражеских беспилотников, не требующие участия оператора.