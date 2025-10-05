Грузовой дрон «Слон» начали применять на СВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Грузовой квадрокоптер «Слон», способный перевозить до 120 кг полезной нагрузки, начнут применять для снабжения российских военнослужащих на труднодоступных участках спецоперации на Украине до конца 2025 года, передает ТАСС. Представитель группы компаний «Гроза» сообщил, что устройство рассчитано на доставку грузов на расстояние до 15 км с рабочим весом около 80 кг, после чего возвращается на базу.

Основная задача «Слона» – снабжение передовой линии фронта, где затруднен доступ для транспорта. Сейчас снабжение бойцов осуществляется пешком, на квадроциклах и кроссовых мотоциклах, что ограничивает объёмы перевозимой помощи. «Тяжеловес «Слон» в настоящее время проходит апробацию, его применение в зоне СВО начнется до конца 2025 года», – отметили в компании.

В «Грозе» уточнили, что дрон прошел испытания на полигоне и получил положительную оценку главного управления инновационного развития Минобороны России. Устройство рекомендовано для поставки в войска. В перспективе разработчики планируют создать специальные версии квадрокоптера для перевозки оборудования, средств радиоэлектронной борьбы, минной постановки и бомбометания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, донецкие изобретатели создали дрон для спецоперации на Украине из комплектующих от гироскутеров при поддержке «Народного фронта». В зону спецоперации поступили 30 грузовых дронов «Хозяйка», которые транспортируют до 15 килограммов провизии, воды и применяются для сброса боеприпасов. Российская система связи и управления для FPV-дронов «Кузнечик» прошла испытания в зоне спецоперации на Украине и успешно обошла существующие средства радиоэлектронной борьбы.