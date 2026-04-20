Евродепутат Мариани назвал фарсом условия возврата Киевом займа Евросоюзу
Попытки выдать за кредит «дар» Киеву в размере 90 млрд евро является подтасовкой, заявил евродепутат Тьерри Мариани.
«Вы смотрели условия возврата займа? Нужно, чтобы Россия заплатила военные репарации. Значит, это – в лучшем случае фарс, в худшем – это презрение к избирателям. Не нужно называть это займом, это дар в 90 млрд Украине», – приводит слова Мариани РИА «Новости».
Мариани добавил, что из этой суммы 16 млрд евро будут оплачены французскими налогоплательщиками. Евродепутат охарактеризовал затею с выделением средств как фальсификацию, мошенничество и трусость.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Европарламент утвердил выделение Украине кредита в размере 90 млрд евро. Еврокомиссия назвала получение российских репараций главным условием возврата этих средств. Глава венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр выразил согласие с ранее принятым Советом ЕС решением об исключении Венгрии из схемы кредитования Украины на 90 млрд евро.