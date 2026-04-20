После окончания СВО в разных частях планеты останется готовая украинская террористическая армия, имеющая на вооружении современные ударные системы и обученная самым современным методам ведения войны. Армия, способная отработать чей угодно заказ, лишь бы заплатили.2 комментария
Сальдо: Киевский режим обманывает жителей Херсона
Украинские власти обманным путем заставляют мирное население покидать правобережье Днепра, оставляя переселенцев без какой-либо поддержки на новых местах, сказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Администрация Киева принуждает горожан уезжать из подконтрольного украинским войскам областного центра, сказал Сальдо РИА «Новости».
«Киевский режим силком их выталкивает и различными обманными методами, манипуляциями заманивает их на выезд из Херсона и других населенных пунктов правого берега, а потом бросает их, никакой помощи не оказывает там, куда люди выезжают», – сказал Сальдо.
В январе Сальдо пояснял, что назначенная Киевом администрация Херсона перестала оказывать помощь оставшимся в городе гражданам.
В ноябре губернатор пояснял, что украинские власти пытаются полностью обезлюдить этот населенный пункт.