Авиабилеты из России в Дубай подорожали на 40% за год

Tекст: Дмитрий Зубарев

Стоимость авиабилетов из России в Дубай за год выросла на 40%, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Купибилет». Средняя цена билета в марте–апреле 2026 года достигла 37 тыс. руб., в то время как год назад она составляла 26 тыс. руб. Билеты в Абу-Даби и Доху тоже подорожали – на 19% и 17% соответственно.

Эксперты «Купибилета» отмечают, что в марте 2025 года 69% всех билетов по региону приходилось на Дубай, однако к марту 2026 года его доля снизилась до 54%. При этом увеличилась популярность Абу-Даби, Шарджи, Дохи и Маската, которые стали привлекательнее для туристов. Доля Маската выросла почти втрое, а Доха заняла 5% рынка.

В апреле прошлого года Дубай также лидировал с 52%, за ним следовали Абу-Даби и Шарджа. В 2026 году ожидается сохранение лидерства Дубая, однако доли Маската и Катара могут удвоиться, что говорит о диверсификации спроса среди туристов.

В сервисе подчеркивают появление новых направлений – туристы из России стали чаще бронировать билеты в такие города, как Рас-эль-Хайма, Салала, Таиф и Аль-Ула. Хотя их общая доля пока не превышает 0,5%, сам факт роста числа альтернативных маршрутов указывает на расширение географии путешествий россиян.

Отдельно отмечается устойчивый рост интереса к Саудовской Аравии: за год доля рейсов в Эр-Рияд, Джидду и Медину удвоилась и достигла 6%. По мнению экспертов, это связано с упрощением визового режима и активной рекламой туристических возможностей страны.

