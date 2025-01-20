  • Новость часаТрамп заявил о намерении прекратить конфликт на Украине
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    Россия и Иран бросают вызов глобальным структурам управления Запада
    Эксперты дали прогноз о реальности планов Трампа свергнуть Мадуро
    Россиян предупредили о последствиях платежей через телефон на рынках
    Рогов: Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке обречен
    Главком ВСУ признал отсутствие средств для перехвата «Орешника»
    WP: Западная разведка опровергла причастность России к повреждению кабелей на Балтике
    Захарова высмеяла Зеленского за «отказ» посетить инаугурацию Трампа
    Глава ВТБ: Систему SWIFT необходимо «убить»
    Сын Трампа посмеялся над Зеленским
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Избиратели Трампа сделали Америку снова двуполой

    Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.

    8 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Государству не обязательно играть в компьютерные игры

    Вы понимаете, что самая жестокая из компьютерных игр – Doom – является самой влиятельной и значительной игрой в истории этой индустрии? И с этим ничего не поделаешь. Свои игры производить надо, а не бегать с лейкой вдоль горящего Сансет-бульвара.

    18 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Во время войны все и всегда ждут мира

    Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.

    24 комментария
    20 января 2025, 07:01 • Новости дня

    Аэропорт Нижнекамска временно приостановил рейсы

    Аэропорт Нижнекамска приостановил прием и отправку рейсов из-за ограничений

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Аэропорт Нижнекамска в Татарстане временно приостановил все рейсы для обеспечения безопасности полетов, как сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

    Аэропорт Нижнекамска в Татарстане временно не принимает и не отправляет рейсы, передает ТАСС. В пресс-службе аэропорта сообщили, что в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были введены временные ограничения. Эти меры вступили в силу сегодня, 20 января, с 06:26 по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Казани временно приостановил прием и выпуск рейсов.

    19 января 2025, 17:56 • Новости дня
    Россиян предупредили о последствиях платежей через телефон на рынках
    Россиян предупредили о последствиях платежей через телефон на рынках
    @ Александр Иванов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россиян предупреждают о риске уголовной ответственности за переводы денег по номеру телефона незнакомцам, так как такие операции могут быть связаны с финансированием терроризма, с возможным наказанием вплоть до пожизненного заключения.

    В сообщении на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области говорится, что перевод денежных средств на карту незнакомца, например, при покупке на рынке или оплате транспорта, может привести к неожиданным последствиям. При таких операциях часто отсутствует кассовый чек, что может привести к обвинению в финансировании экстремистских организаций.

    Отмечается, что даже незначительный перевод средств на счет запрещенной организации может сделать человека соучастником преступления. Гражданам советуют быть осторожными с благотворительными сборами, так как даже один рубль, переведенный на счета экстремистских организаций, может привести к серьезным правовым последствиям.

    По статье 205.1 УК РФ за участие в финансировании терроризма предусмотрена уголовная ответственность. Она может включать лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет, пожизненное заключение, а также штраф до 1 млн рублей. В связи с этим россиянам рекомендуют использовать только легальные способы оплаты услуг.

    13 января председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о подготовке пакета законодательных инициатив, целью которых является защита российских граждан от финансовых мошенников.

    Ранее «Белый Интернет» предложил ужесточить наказание для цифровых террористов.

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    19 января 2025, 15:40 • Новости дня
    Глава ВТБ предложил отказаться от системы SWIFT

    Костин заявил о необходимости покончить с системой SWIFT из-за утечки данных

    Глава ВТБ предложил отказаться от системы SWIFT
    @ Михаил Киреев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава ВТБ Андрей Костин заявил о необходимости отказаться от системы SWIFT, так как она представляет собой прямую утечку информации к недругам России, и предложил заменить ее на технологически простые и административно регулируемые решения.

    Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что систему SWIFT необходимо «убить» и прекратить с ней работу. Как передает РИА «Новости», Костин объяснил свою позицию тем, что SWIFT представляет собой прямую утечку информации к недругам России. Он также подчеркнул, что решение отказаться от использования этой системы является простым и требует лишь административных действий и некоторых технологических решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, центральные банки стран БРИКС заняты разработкой системы обмена финансовой информацией, которая станет аналогом SWIFT.

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    19 января 2025, 13:40 • Видео
    Трамп готовит для Европы сеанс унижения

    На свою инаугурацию, которая запланирована на 20 января, избранный президент США Дональд Трамп пригласил очень странных гостей. Это не лидеры главных союзников Америки в Европе, а их враги – представители оппозиционных и антисистемных партий типа «Альтернатива для Германии». Что это значит?

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    19 января 2025, 17:59 • Новости дня
    Сын Трампа посмеялся над Зеленским

    Трамп-младший сообщил о трех попытках Зеленского попасть на инаугурацию Трампа

    Сын Трампа посмеялся над Зеленским
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Владимир Зеленский трижды обращался за приглашением на инаугурацию Дональда Трампа, но получал отказ, рассказал Дональд Трамп – младший в социальной сети.

    Владимир Зеленский, президент Украины, трижды пытался получить приглашение на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости». Об этом рассказал сын Трампа, Дональд Трамп – младший, в своем аккаунте в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, запрещена в России). По его словам, Зеленский «три раза неофициально умолял пригласить его, и каждый раз получал отказ».

    Трамп-младший также отметил, что его забавляет поведение Зеленского после отказов. «Самое смешное в этой ситуации заключается в том, что теперь глава киевского режима ведет себя так, будто он сам решил не ехать на инаугурацию», – добавил он. Трамп-младший подытожил свои комментарии фразой: «Что за чудик».

    Зеленский выразил желание посетить инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, но отметил, что не может приехать без прямого приглашения.

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    19 января 2025, 17:37 • Новости дня
    Симоньян сообщила о состоянии Кеосаяна
    Симоньян сообщила о состоянии Кеосаяна
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян рассказала, что ее муж, режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме.

    Симоньян сообщила в своем Telegram-канале о состоянии ее мужа, российского режиссера Тиграна Кеосаяна. По словам Симоньян, состояние остается прежним, и ей нечего добавить на данный момент.

    В посте она также упомянула, что многие интересуются здоровьем Кеосаяна: «Наш любимый спит, а мы с детьми и обеими нашими мамами ждем. И будем ждать столько, сколько понадобится», – написала она. Симоньян отметила, что за здоровье ее мужа молится огромное количество людей, и выразила благодарность всем, кто проявил неравнодушие.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил поддержку режиссеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну, пожелав ему скорейшего выздоровления. Супруга Кеосаяна Маргарита Симоньян сообщила, что он пережил клиническую смерть из-за серьезных проблем с сердцем и оказался в коме.

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    19 января 2025, 15:19 • Новости дня
    Националисты пригрозили мэру Одессы расправой за «неправильный» торт

    Националисты угрожали мэру Одессы из-за торта без национальной символики на юбилее

    Националисты пригрозили мэру Одессы расправой за «неправильный» торт
    @ rt_russian

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр Одессы Геннадий Труханов стал объектом угроз со стороны украинских националистов из-за торта на свой 60-летний юбилей, украшенного изображениями достопримечательностей города и логотипом ЮНЕСКО, но без националистической символики.

    Украинские националисты развернули кампанию в социальных сетях против мэра Одессы Геннадия Труханова, угрожая ему физической расправой. Как передает ТАСС, причиной агрессии стала фотография торта, подаренного Труханову на его 60-летний юбилей. Торт был выполнен в виде достопримечательностей Одессы, с изображением обложек книг известных одесситов и логотипом ЮНЕСКО.

    Националистам не понравилось отсутствие на торте украинской националистической символики. Они также выразили недовольство теми писателями, которые были представлены на торте, полагая, что их необходимо подвергнуть процессам декоммунизации и дерусификации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе осквернили памятники Пушкину и Воронцову, что вызвало волну протеста среди местных жителей, которые потребовали вернуть памятник Высоцкому, а также сообщалось об убийстве женщины, вышедшей с флагом России к одному из памятников в Одессе.

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    19 января 2025, 15:25 • Новости дня
    Эксперты дали прогноз о реальности планов Трампа свергнуть Мадуро

    Политолог Блохин: При Трампе мы увидим реинкарнацию доктрины Монро

    Эксперты дали прогноз о реальности планов Трампа свергнуть Мадуро
    @ EPA/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Избранный президент США Дональд Трамп действительно попытается свергнуть венесуэльского лидера Николаса Мадуро, причем, бескровным путем, сначала ужесточив экономические санкции. Но у Венесуэлы, в отличие от Сирии, больше инструментов, чтобы купировать угрозу и сохранить действующий режим, сказали газете ВЗГЛЯД эксперты-международники Станислав Ткаченко, Константин Блохин и Малек Дудаков. Ранее американские СМИ сообщали, что команда Трампа хочет смены режима в Венесуэле.

    «У Белого дома, конечно, будет соблазн повторить сирийский кейс в Венесуэле не в смысле формы, но в смысле свержения лидера государства – давнего врага Вашингтона. Очевидно, что в Сирии исполнителем была Турция, но без Соединенных штатов падение Асада было бы невозможно. Но с Мадуро и Венесуэлой ситуация иная. Страна гораздо больше, линейка инструментов и ресурсов для развития экономики шире, а власть легитимнее, недавно там состоялись выборы», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Думаю, на первом этапе Вашингтон попытается ужесточить экономические санкции против Каракаса и посмотреть, что из этого произойдет. Но, по моим оценкам, ничего такого, что могло бы свалить Мадуро, пока нет. В Венесуэле, в отличие от Сирии, государственный аппарат работает относительно успешно, он контролирует армию, есть инфляция, но, тем не менее, экономика, в общем, относительно стабильна сейчас по сравнению даже с тем, что было два года назад. К тому же у Каракаса сильны связи с Москвой и Тегераном», – добавил политолог.

    «Если эти планы правдивы, то они вполне соответствуют приоритетам Трампа и его лозунгу America First. Его команда будет сосредоточена не на построении псевдомирового либерального порядка, а на политике в Западном полушарии. Канада, Мексика, Гренландия, Панама и Венесуэла укладываются в эту парадигму. Там и будет вестись основная работа США вместо того, чтобы тратить ресурсы на деятельность в Афганистане или в Ираке», – пояснил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

    «Тут уже разговоры не просто про подбрюшье США, а более глобальный замысел. Очевидно, при Трампе мы увидим реинкарнацию доктрины Монро, действовавшей в США с 1823 года, суть которой состоит в том, что все Западное полушарие – Северная Америка, Южная Америка и острова Карибского бассейна – объявлялись сферой интересов Вашингтона», – констатировал собеседник.

    «Чрезвычайно богатая нефтью Венесуэла, по замыслу Трамп, сначала должна пережить смену режима, а потом будет попытка выбросить на рынки огромное количество нефти и так оздоровить американскую экономику. Также Трамп хочет обескровить геополитических конкурентов США, которые зарабатывают колоссальные деньги на нефти, и ударить по странам Залива, которые недолюбливают Трампа за его произраильскую позицию», – спрогнозировал аналитик.

    «Но не думаю, что у Трамп получится провернуть свои планы по Венесуэле – даже начиная с отстранения Мадуро. Но попыток они не оставят. Вообще, при Трампе у США более будет радикальный, бескомпромиссный подход к Венесуэле, Кубе и в целом ко всей в Латинской Америке», – подчеркнул эксперт.

    «В США вместе с Трампом к власти приходит команда, которая настроена очень «по-ястребиному» в отношении Кубы и Венесуэлы.

    Она тесно работает с кубинской и венесуэльской диаспорами, которые проживают в США, будущий госсекретарь Марко Рубио сам кубинец по происхождению, и диаспоры очень негативно относятся к действующей власти в Гаване и в Каракасе. Поэтому при Трампе Белый дом вернется в режим максимального санкционного давления в отношении и Кубы, и Венесуэлы», – соглашается американист Малек Дудаков.

    «Команда Трампа понимает чаяния этой части своего электората, а кубинцы и венесуэльцы в США массово голосуют за Трампа. Они надеются, что у них на исторической родине случится падение режимов, и они смогут вернуться туда и устроить транзит власти, получить страны под свой контроль. Сюда же относятся и планы США о снятии санкций против Венесуэлы в обмен на то, что она примет венесуэльских мигрантов. В США уезжала «пятая колонна» – недовольные Мадуро. Их возвращение на родину может создать внутреннюю нестабильность в Венесуэле», – заметил он.

    «Помочь Трампу могут и крупные американские нефтяные компании, которые хотят добывать углеводороды в Южной Америке. При этом, команда действующего президента США Джо Байдена пыталась лавировать по теме Латинской Америки. Думаю, исключение Кубы из списка стран спонсоров терроризма – это намек Трампу, чтобы он актуализировал эту повестку и пытался договариваться с южными соседями», – резюмировал собеседник.

    Новая администрация избранного президента США Дональда Трампа хочет смены режима в Венесуэле – свержения президента Николаса Мадуро, сообщат американское издание Axios со ссылкой на советника Трампа, участвующего в обсуждениях внешней политики. Команда Трампа хочет, чтобы Мадуро пошел по пути недавно свергнутого сирийского лидера Башара Асада.

    Но смена режима не обязательно означает военные действия, говорят советники Трампа. «Мы были бы нисколько не против того, чтобы Мадуро соседствовал с Асадом в Москве», – заявили в команде Трампа.

    «Там все неустойчиво», – сказал советник Трампа, занимающийся переговорами по внешней политике, о ситуации в Венесуэле. По его словам, «Мадуро буквально разрушает страну. Там огромные проблемы с беженцами, они отправляют преступников в США, добыча нефти падает, а также в Венесуэле проявляют активность китайцы, русские и кубинцы».

    Богатая нефтью и бедная деньгами Венесуэла «управляется организацией, занимающейся наркоторговлей, которая возвела себя в ранг национального государства», заявил ранее сенатор от Флориды Марко Рубио.

    Интерес Трампа к смене режима в Венесуэле усилился после принятого во вторник в последнюю минуту решения президента Байдена ослабить ограничения США в отношении Кубы, социалистический режим которой Трамп считает центром проблем Латинской Америки.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, что ожидать от Трампа в 2025 году, а также выясняла, почему к территориальным претензиям избранного президента США следует отнестись всерьез.

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    19 января 2025, 10:10 • Новости дня
    Медведев усомнился в необходимости нормализации отношений России и США

    Медведев заявил о сомнениях в необходимости нормализации отношений РФ и США

    Медведев усомнился в необходимости нормализации отношений России и США
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил сомнения в необходимости нормализации отношений России и США, утверждая, что решения Байдена создают долгосрочные проблемы.

    Медведев высказал сомнения относительно необходимости нормализации российско-американских отношений, передает РИА «Новости». Он сделал заявление в своем Telegram-канале, отметив, что администрация президента США Джо Байдена оставила своим преемникам тяжелое наследие в вопросе отношений с Москвой. По его мнению, «вредоносные закладки» решений Байдена будут проявляться еще долгое время, что может затянуть полную нормализацию отношений между двумя странами на десятилетия.

    «Хотя, по моему мнению, в сложившихся реалиях она в принципе невозможна. И совсем откровенно – непонятно, нужна ли она вообще», – добавил Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил сомнения в реалистичности новых предложений избранного президента США Дональда Трампа, включая присоединение Канады и Гренландии к США и переименование Мексиканского залива, а также раскритиковал немецкий сценарий раздела Украины.

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    19 января 2025, 12:39 • Новости дня
    Российская армия уничтожила более 1400 военнослужащих ВСУ за сутки

    Российская армия нанесла урон ВСУ и наемникам в Харьковской области

    Российская армия уничтожила более 1400 военнослужащих ВСУ за сутки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию, нанося значительные потери ВСУ, включая уничтожение техники американского и финского производства, а также освобождая населенные пункты в Донецкой народной республике.

    Вооруженные силы Российской Федерации продолжают активные действия в рамках специальной военной операции, сообщает Telegram-канал Минобороны России. На Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям украинской нацгвардии и иностранных наемников в районах Волчанска и Малых Проходов в Харьковской области. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 35 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и склад материальных средств.

    На направлениях, где действуют группировки войск «Запад» и «Юг», отмечены значительные успехи российских войск. В частности, подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные позиции в районах населенных пунктов Харьковской области и Донецкой народной республики, нанеся серьезный урон украинским бригадам. Потери противника здесь составили более 430 военнослужащих и значительное количество техники, включая американские боевые машины и артиллерийские установки.

    Южная группировка также улучшила тактическое положение, нанеся урон в районах Донецкой народной республики. Украинская сторона потеряла до 195 военнослужащих и несколько единиц техники. Одновременно группа «Центр» освободила населенный пункт Воздвиженка и нанесла поражение украинским силам в нескольких районах, включая Петровку и Дзержинск. Потери противника составили до 535 военнослужащих и значительное количество техники.

    Кроме того, подразделения группировки войск «Восток» и «Днепр» продолжили наступление, нанеся урон украинским бригадам в ДНР и Запорожской областях. Потери ВСУ в этих районах составили до 135 и более 75 военнослужащих соответственно. В результате обстрелов поражены инфраструктура военных аэродромов и скопления живой силы противника в 143 районах.

    Российские средства противовоздушной обороны сбили три снаряда HIMARS и 66 беспилотников. Всего с начала операции уничтожено огромное количество техники противника, включая 652 самолета и более 40 тыс. беспилотников, что подчеркивает масштаб и интенсивность боевых действий.

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    19 января 2025, 14:30 • Новости дня
    Рогов сообщил об обреченности гарнизона ВСУ в Великой Новоселке

    Рогов заявил об окружении и обреченности гарнизона ВСУ в Великой Новоселке

    Рогов сообщил об обреченности гарнизона ВСУ в Великой Новоселке
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гарнизон Вооруженных сил Украины в селе Великая Новоселка на западе ДНР оказался в оперативном окружении, украинским военным предстоит прорываться через узкое горлышко, форсируя реку Мокрые Ялы.

    Гарнизон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Великая Новоселка на западе Донецкой народной республики оказался в сложной ситуации. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что украинские войска в этом районе находятся в оперативном окружении, передает РИА «Новости».

    Рогов отметил, что российские войска вошли в Великую Новоселку с запада, одновременно продвигаясь к предместьям села с востока и юга. В результате гарнизон ВСУ оказался в тактической ловушке. «Гарнизон ВСУ там обречен, они должны или сдаться, перейдя на мирную сторону, или же будут уничтожены. Третьего не дано», – подчеркнул Рогов в своем заявлении.

    Кроме того, он сообщил, что для выхода из окружения украинским военным придется прорываться через узкое горлышко, форсируя реку Мокрые Ялы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бои начались на юге, востоке и западе поселка Великая Новоселка, а также на подступах с севера, в то время как украинские войска оказались в полуокружении после того, как российские силы освободили Времевку.

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    19 января 2025, 11:15 • Новости дня
    В Великой Новоселке начались бои на трех направлениях

    В Великой Новоселке начались бои на трех направлениях и северных подступах

    В Великой Новоселке начались бои на трех направлениях
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Великой Новоселке на юге, востоке и западе поселка начались бои, также столкновения происходят на подступах с севера, при этом Великая Новоселка остается последним крупным укрепрайоном ВСУ на Южно-Донецком направлении.

    Бои начались в южной, восточной и западной частях Великой Новоселки, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Кроме того, сражения идут и на подступах к поселку с северной стороны, добавили в силовых ведомствах.

    Представители российских силовых структур отметили, что Великая Новоселка является последним крупным укрепрайоном Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении. Это делает поселок стратегически важным объектом в данной области конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска почти заблокировали подразделения ВСУ в Великой Новоселке, а также освободили Петропавловку и Времевку, где ранее подняли флаг.

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    19 января 2025, 15:55 • Новости дня
    WP: Западная разведка опровергла причастность России к повреждению кабелей на Балтике

    Разведслужбы не нашли доказательств причастности России к повреждению кабелей на Балтике

    WP: Западная разведка опровергла причастность России к повреждению кабелей на Балтике
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские и европейские разведслужбы не нашли доказательств причастности России к повреждению подводных кабелей в Балтийском море, утверждая, что инциденты могли быть вызваны авариями.

    Американские и европейские разведслужбы не смогли обнаружить доказательства участия России в повреждении подводных кабелей на дне Балтийского моря, сообщает ТАСС со ссылкой на The Washington Post. По данным высокопоставленных чиновников из трех стран, участвующих в расследовании, службы безопасности США и Европы начинают полагать, что повреждения стали результатом аварий, а не диверсий.

    Официальные лица подчеркнули, что нет свидетельств того, что коммерческие суда намеренно протащили якоря в зонах прохождения подводных кабелей по чьему-либо указанию. Они отметили, что доказательства указывают на аварии, возникшие вследствие неопытности экипажей и недостаточного обслуживания судов. Американские чиновники сослались на «четкие указания» на то, что ущерб подводной инфраструктуре был нанесен случайно.

    Европейский чиновник также добавил, что существуют «контрдоказательства», которые отвергают причастность России к данным инцидентам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, НАТО собирается контролировать судоходство на Балтике, что нарушает морское право, Китай предоставил данные для расследования инцидентов с обрывами кабелей в этом регионе, а шведская полиция поднялась на китайское судно в связи с этими обрывами кабелей.

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    19 января 2025, 14:38 • Новости дня
    Певцов сообщил об игнорировании «творческого завещания» Захарова

    Певцов: «Ленком» проигнорировал «творческое завещание» Захарова

    Певцов сообщил об игнорировании «творческого завещания» Захарова
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Народный артист России Дмитрий Певцов высказал недовольство тем, что «творческое завещание» Марка Захарова, бывшего художественного руководителя «Ленкома», было проигнорировано после его смерти. Он отметил, что непосредственные указания Захарова по репертуару театра были нарушены.

    В сообщении в Telegram-канале Певцов заявил о том, что «творческое завещание» Захарова было проигнорировано после его смерти. Певцов уточнил, что Захаров оставил документ, в котором были четкие указания по расстановке спектаклей в репертуаре театра после его ухода. «Это официальное письмо в режиссерское управление и директору театра, как и каким образом расставляются спектакли в месячном репертуаре, а какие спектакли он предлагал вообще убрать», – заявил Певцов. Но когда Александра Захарова пришла с этим документом к директору, ее попросили «не беспокоить».

    По словам Певцова, после смерти Захарова «Ленком» начал массово вводить новые поколения актеров в идущие спектакли, что, как считает артист, разрушает постановки Захарова. Он отметил: «Эти вводы разрушают и уже разрушили захаровские спектакли». Певцов выразил свое несогласие с действиями нынешнего руководства театра и заявил, что будет продолжать выступать против этого, так как «Ленком» Захарова является его «вторым домом».

    Ранее Певцов сообщил об отмене своего участия в спектакле «Все оплачено» в рамках гастролей театра «Ленком Марка Захарова».

    Напомним, Певцов рассказал, что его фотографию убрали со стены театра «Ленком Марка Захарова». Он заявил, что «не в настроении» пояснять ситуацию с уходом из театра. Позже в «Ленкоме» объяснили, почему убрали портрет Певцова.

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    19 января 2025, 18:40 • Новости дня
    Трамп назвал условие для снятия запрета с TikTok в США

    Трамп заявил о возможности продажи 50% TikTok новому владельцу в США

    Трамп назвал условие для снятия запрета с TikTok в США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп намерен издать указ о приостановке запрета TikTok для поиска нового владельца с 50% долей компании в США.

    Трамп заявил о планах издать указ, который приостановит исполнение закона о запрете TikTok, сообщает РИА «Новости». Это позволит продлить срок для переговоров с социальной сетью и возможной продажи 50% компании новому владельцу. «Я прошу компании не допустить продолжение отключения TikTok. Я выпущу исполнительный указ в понедельник, чтобы продлить период времени до вступления в силу закона о запрете, чтобы мы смогли договориться о защите национальной безопасности», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

    Трамп подчеркнул, что приказ также освобождает от ответственности компании, которые будут содействовать деятельности TikTok в период до подписания документа. Он выразил желание, чтобы американская компания стала владельцем 50% акций TikTok в рамках совместного предприятия. По мнению Трампа, это обеспечит США достаточный контроль над деятельностью социальной сети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, приложение TikTok прекратило открываться у пользователей в США после решения Верховного суда отказать в приостановке запрета на деятельность соцсети. Избранный президент Дональд Трамп заявил о планах подписать указ об отсрочке запрета TikTok на 90 дней, чтобы тщательно разобраться в ситуации.

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    19 января 2025, 21:55 • Новости дня
    Захарова высмеяла Зеленского за «отказ» посетить инаугурацию Трампа

    Захарова упрекнула Зеленского во вранье и насмешливо упомянула его зарубежные визиты

    Tекст: Максим Попов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова Владимира Зеленского об отказе посетить инаугурацию Дональда Трампа, сославшись на дела дома.

    Захарова в своем Telegram язвительно отнеслась к заявлению президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что не поедет на инаугурацию президента США Дональда Трампа из-за дел дома.

    Дипломат с сарказмом спросила, не прорвало ли у Зеленского трубу, если ему не удается выбраться из дома.

    Захарова напомнила, что в 2024 году Зеленский посетил более 35 стран, и тогда домашние дела его не смущали. По ее словам, несмотря на начало нового года, Зеленский уже успел совершить попрошайнические визиты в Германию, Италию и Польшу.

    Также представитель МИД подчеркнула, что Зеленский трижды пытался добиться поездки в Вашингтон, но ему было отказано, и он об этом предпочел не упоминать. Захарова заключила, что президент Украины, по ее мнению, просто заврался.

    Ранее Мария Захарова заявила, что что виновные в зверствах против жителей Курской области будут наказаны, но на международные структуры в этом вопросе надеяться не стоит.

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    19 января 2025, 20:19 • Новости дня
    Командующий ВСУ признал нехватку резервов для украинской армии

    Сырский признал, что мобилизация не удовлетворяет нужды ВСУ на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отметил, что текущая мобилизация на Украине не покрывает потребности вооруженных сил, что приводит к мерам по сокращению логистической составляющей.

    Сырский признал, что мобилизация, проводимая на Украине, не покрывает потребности украинской армии, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что необходимо увеличить численность личного состава в механизированных бригадах, а возможности мобилизации для этого недостаточны. В связи с этим предпринимаются мероприятия по уменьшению логистической и обеспечительной составляющей армии.

    «У нас в принципе есть потребность на фронте. Мы должны поднять адекватно численность личного состава в наших механизированных бригадах. Возможности мобилизации не покрывают эту потребность», – заявил Сырский в эфире украинского телеканала ТСН.

    Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Военнообязанные обязаны обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней. При этом повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее лично. Военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по требованию правоохранительных органов. Законопроект не содержит сроков демобилизации, что вызвало недовольство среди некоторых депутатов.

    Ранее глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил о необходимости подготовки украинских женщин к военной службе.

    Верховная рада Украины приняла законопроект, предписывающий мобилизацию женщин, прошедших базовую военную подготовку.

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