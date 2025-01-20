В Казани обломок БПЛА упал у жилого дома

Мэрия Казани сообщила о падении обломка беспилотника рядом с жилым домом

Tекст: Вера Басилая

Как следует из сообщения в Telegram-канале мэрии Казани, обломок беспилотника был обнаружен рядом с одним из домов на улице Можайского. По словам представителей мэрии, обломок не представляет угрозы для жизни людей, так как не является взрывоопасным.

«Ситуация, как и сам дом вместе с территорией вокруг, безопасна», – говорится в официальном сообщении мэрии.

Очевидцы сообщили, что место падения было оцеплено представителями Росгвардии, полицией. Правоохранительные органы продолжают следить за ситуацией, чтобы обеспечить безопасность местных жителей.

Ранее в Казани все беспилотные летательные аппараты, пытавшиеся атаковать промышленные предприятия, были успешно обезврежены, жертв и разрушений удалось избежать.

Аэропорт Нижнекамска временно приостановил рейсы. Также был закрыт на прием и выпуск рейсов аэропорт Казани, в результате чего самолеты приземлялись в аэропортах других городов.