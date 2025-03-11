  • Новость часаПВО сбила 60 летевших на Москву беспилотников
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    Глобальная элита выставила против Трампа умного канадца
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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Не возвращаться на Запад, не идти на Восток

    В мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры.

    11 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Можно ли договориться с Украиной

    Весной 2022 года, когда велись переговоры в Стамбуле, российская сторона прислушалась к доводу украинцев о том, что они не могут договариваться о мире под дулом пистолета. В качестве «жеста доброй воли» российские войска оставили позиции под Киевом, ушли из Черниговской и Сумской областей. Результат – новый обман.

    33 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов В России секс есть

    Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.

    10 комментариев
    11 марта 2025, 05:43 • Новости дня

    Отражена атака беспилотников на Рязанскую и Тульскую области

    Tекст: Антон Антонов

    Рязанская и Тульская области подверглись атакам беспилотников, сообщили губернаторы Павел Малков и Дмитрий Миляев.

    Малков сообщил в Telegram, что «ПВО Минобороны отработали налет беспилотников над территорией Рязани». По предварительной информации, никто не пострадал, «жилые здания и объекты социальной инфраструктуры не повреждены».

    Миляев сообщил в Telegram, что средства РЭБ подавили БПЛА в Суворовском районе, «разрушений и пострадавших нет».

    Кроме того, Росавиация сообщила в Telegram, что ввела ограничения на работу ярославского аэропорта Туношна.

    Напомним, Российская ПВО уничтожила более 30 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Жуковский и Домодедово.


    10 марта 2025, 12:38 • Новости дня
    Путин поручил создать отдельное направление поддержки ветеранов СВО
    Путин поручил создать отдельное направление поддержки ветеранов СВО
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин дал поручение о создании отдельного направления поддержки ветеранов боевых действий, которые участвовали в специальной военной операции.

    Глава государства поручил правительству в рамках программы социального контракта установить отдельное направление поддержки ветеранов боевых действий, участвовавших в СВО, передает РИА «Новости».

    Финансирование программы должно быть увеличено на основании социального контракта для осуществления такими ветеранами предпринимательской деятельности.

    Поручение должно быть выполнено до 30 марта, ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин.

    Ранее президент поручил до 30 марта обеспечить присвоение статуса ветерана боевых действий всем участникам СВО.

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    10 марта 2025, 09:52 • Новости дня
    Трамп заявил о возобновлении передачи разведданных Украине
    Трамп заявил о возобновлении передачи разведданных Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что он практически снял ограничения на обмен разведданными с Украиной, чтобы подтолкнуть Киев и Москву к переговорам, надеясь заключить мирное соглашение.

    Трамп заявил, что он в значительной мере снял ограничения на обмен разведданными с Украиной, передает Bloomberg. «Ну мы практически это сделали», – сказал Трамп журналистам на борту Air Force One, отвечая на вопрос о возобновлении обмена разведданными.

    Трамп подчеркнул, что США готовы предпринять любые шаги, чтобы Украина серьезно отнеслась к мирным переговорам.

    Ранее глава ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил, что США временно приостановили обмен разведданными с Украиной. В Пентагоне сообщили, что приостановка поставок Украине всех видов военной помощи США действует, начиная с 2.00 мск 4 марта.

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    10 марта 2025, 19:38 • Видео
    Резня алавитов в Латакии

    Ужасы сирийской войны настигли Латакию – самую спокойную провинцию этой страны, где проживают алавиты и находятся военные базы РФ. На этих базах теперь ищут укрытие мирные жители. Но за их территорией число жертв «зачистки» со стороны новой власти продолжает расти.

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    10 марта 2025, 12:53 • Новости дня
    Захарова осудила Козырева за советы Зеленскому по «борьбе с Россией»

    Захарова раскритиковала бывшего главу МИД Козырева за советы Зеленскому по «борьбе с Россией»

    Захарова осудила Козырева за советы Зеленскому по «борьбе с Россией»
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла критике экс-главу российского МИД Андрея Козырева за его советы Владимиру Зеленскому по «борьбе с Россией».

    Захарова в своем Telegram-канале опубликовала видео, в котором Козырев дает советы Владимиру Зеленскому по поводу его политики в отношении России. На видео поверх фрагмента было наложено слово «преступники».

    «Послушайте Козырева. Он рассуждает о том, как лучше Зеленскому расправляться с Россией», – написала Захарова.

    Во время интервью Козырев выразил мнение, что Зеленскому следует продолжать придерживаться своей позиции и настоятельно запрашивать дополнительное вооружение. Он также охарактеризовал Зеленского как «ядерное оружие Украины».

    Захарова, комментируя слова Козырева, отметила, что его подход можно сравнить с политикой, которую он проводил, занимая должность главы российского Министерства иностранных дел, и назвала его действия «козыревщиной».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев утратил в Америке нравственные истины.

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    10 марта 2025, 20:36 • Новости дня
    Зеленский извинился перед Трампом за хамство в Овальном кабинете

    Уиткофф: Зеленский извинился перед Трампом за свое поведение в Овальном кабинете

    Зеленский извинился перед Трампом за хамство в Овальном кабинете
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Consolidated News Photos

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский направил письмо с извинениями президенту США Дональду Трампу после бурного спора на встрече в Овальном кабинете, сообщил спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.

    «Зеленский отправил письмо президенту. Он извинился за тот инцидент, который произошел в Овальном кабинете», – заявил Уиткофф в эфире Fox News, пишет The Hill.

    По его словам, это был важный шаг, и между командами американской и украинской сторон, а также европейскими партнерами, связанными с данной ситуацией, состоялась активная дискуссия. Уиткофф отметил, что считает письмо Зеленского шагом вперед в отношениях между сторонами.

    Ранее Зеленский выразил сожаление по поводу инцидента, произошедшего в ходе встречи с Дональдом Трампом, но не извинился перед ним.

    Британская The Daily Telegraph писала, что попытка украинского лидера Владимира Зеленского наладить отношения с Дональдом Трампом, по мнению европейских союзников Киева, не принесла ожидаемого результата.

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    10 марта 2025, 08:25 • Новости дня
    Figaro: Кузен вице-президента США Вэнса воевал за ВСУ более двух лет

    Figaro: Двоюродный брат вице-президента США Нэйт Вэнс воевал за ВСУ больше двух лет

    Tекст: Вера Басилая

    Двоюродный брат вице-президента СШАДжей Ди Вэнса Нэйт Вэнс более двух лет сражался в рядах ВСУ на Украине, участвовал боях против ВС России за Купянск, Артемовск, Красноармейск (украинское название – Покровск), сообщила Figaro.

    Вэнс ранее служил в американской морской пехоте, а после работал в нефтяной компании в Техасе, передает РИА «Новости».

    В интервью газете Figaro Нейт Вэнс рассказал, что отправился на Украину в марте 2022 года из-за любопытства и желания приключений. Он отметил, что в армию на Украине брали всех, кто когда-либо держал оружие, и часто там оказывались очень молодые люди, «почти дети», за которых было «очень страшно». За этот период он успел присоединиться к группе украинских националистов Honor и обучать новобранцев.

    Кузен вице-президента вернулся в США в январе 2025 года, перед инаугурацией Дональда Трампа. По его словам, он был разочарован конфликтами между его братом, президентом США и Владимиром Зеленским.

    Российское Минобороны не раз заявляло об уничтожении на Украине наемников из США и других стран, подчеркивая, что киевский режим использует их как «пушечное мясо». По словам наемников, украинское командование плохо координирует их действия.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что его трехлетняя дочь была напугана проукраинскими активистами, которые следовали за ними во время прогулки.

    Ранее в январе СК возбудил уголовное дело против американского наемника Майкла Джонса за участие в террористической деятельности и незаконное вторжение в Курскую область в декабре 2024 года.

    Кроме того, СК возбудил уголовное дело против гражданина США Райана О’Лири за участие в террористическом акте и наемничестве на территории Курской области.

    Следственный комитет завершил расследование по делу Дэниела Бернарда Ребара, обвиняемого в наемничестве и терроризме в Курской области в сентябре.

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    10 марта 2025, 12:43 • Новости дня
    Системы ПВО сбили МиГ-29 ВСУ
    Системы ПВО сбили МиГ-29 ВСУ
    @ Кадр из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская ПВО уничтожила украинский МиГ-29 и несколько десятков дронов и бомб JDAM за сутки, сообщили в Минобороны РФ.

    Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале Минобороны, средства противовоздушной обороны России сбили украинский самолет МиГ-29, а также пять авиационных бомб JDAM, семь снарядов HIMARS и 50 беспилотных аппаратов в течение суток.

    Также, подразделения группировки «Восток» нанесли удары по формированиям ВСУ в районах Федоровки, Богатыря, Веселого и Разлива, нанеся значительные потери противнику, включая более 120 военнослужащих, один танк и три автомобиля. В Запорожской и Херсонской областях подразделения группировки «Днепр» уничтожили до 65 военных ВСУ, пять автомобилей и орудие полевой артиллерии.

    Оперативно-тактическая авиация и артиллерия России продолжили атаки на военные объекты и скопления сил ВСУ, нанося удары в 152 различных районах. Всего с начала специальной военной операции уничтожены: 657 самолетов, 283 вертолета, 45 927 беспилотных летательных аппаратов, 600 зенитных ракетных комплексов, 22 097 танков и других боевых бронированных машин, 1526 боевых машин реактивных систем залпового огня, 22 403 орудия полевой артиллерии и минометов, 32 658 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Минобороны сообщило, что силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников над пятью регионами России, включая Самарскую, Воронежскую и Орловскую области.

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    10 марта 2025, 15:30 • Новости дня
    Bild: Трамп не возобновит военную помощь Киеву до ухода Зеленского
    Bild: Трамп не возобновит военную помощь Киеву до ухода Зеленского
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп не намерен восстанавливать военную помощь Украине, пока Владимир Зеленский занимает пост президента, сообщило издание Bild.

    Как пишет Bild со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, американский лидер видит в Зеленском препятствие и не рассматривает его как партнера, передает «Вечерняя Москва».

    Напомним, США приостановили поставки всех видов военной помощи Украине, включая оружие, находящееся в пути, начиная с 2.00 мск 4 марта. Кроме того, на прошлой неделе США временно приостановили обмен разведданными с Украиной.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что он практически снял ограничения на обмен разведданными с Украиной, чтобы подтолкнуть Киев и Москву к переговорам.

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    11 марта 2025, 05:04 • Новости дня
    Беспилотники атаковали Москву

    Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО летевших на Москву беспилотников

    Беспилотники атаковали Москву
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО уничтожила более 30 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Жуковский и Домодедово.

    Собянин сообщил в Telegram, что «в Раменском городском округе отражена атака шести беспилотников, летевших на Москву». Затем был сбит «еще один вражеский беспилотник». После этого мэр сообщил об уничтожении в городском округе Домодедово и Раменском городском округе еще четырех беспилотников.

    «На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», – говорится в сообщении.

    Позднее он сообщил, что отражена атака еще 15 БПЛА, затем были нейтрализованы еще семь.

    Росавиация сообщила в Telegram, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск в 04.24 мск введены на работу аэропорта Жуковский (код ИКАО: UUBW), а в 04.40 мск – в аэропорту Домодедово (код ИКАО: UUDD). Кроме того, ограничения введены в нижегородском аэропорту Стригино (код ИКАО: UWGG).

    Напомним, в воскресенье вводились ограничения в аэропортах Астрахани, Волгограда, Казани и Нижнего Новгорода.

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    10 марта 2025, 15:59 • Новости дня
    Дрон ВСУ сбросил в Курской области взрывчатку на двух пенсионеров

    Хинштейн: Два пенсионера пострадали при сбросе бомбы с дрона ВСУ в Курской области

    Дрон ВСУ сбросил в Курской области взрывчатку на двух пенсионеров
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в Глушковском районе Курской области, пострадали два пожилых человека, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

    Пострадавшие – местные жители, мужчине 71 год, женщине 85, указал Хинштейн в своем Telegram-канале. Их отправили с минно-взрывными травмами в Курскую областную больницу.

    Ранее врио первого вице-губернатора и председателя правительства Курской области Александр Чепик сообщал, что свыше 152 тыс. жителей приграничных районов Курской области были вынуждены покинуть свои дома с августа 2024 года.

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    10 марта 2025, 22:01 • Новости дня
    При ударе ВСУ по торговому центру в Курской области погибли три человека

    ВСУ ударили по ТЦ в Курской области, три человека погибли, девять ранены

    При ударе ВСУ по торговому центру в Курской области погибли три человека
    @ МЧС РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара ВСУ по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой в Курской области три человека погибли, девять получили ранения, среди раненых – четверо подростков, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ нанесли удар по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой Беловского района Курской области. В момент атаки в ТЦ находились люди, пришедшие за покупками после рабочего дня.

    По предварительным данным, в результате обстрела погибли три человека. Девять человек, включая четверых подростков в возрасте 13-14 лет, получили ранения различной степени тяжести. Все пострадавшие были оперативно госпитализированы в Беловскую центральную районную больницу. В ближайшее время их планируют перевезти в областную клиническую больницу с помощью санавиации.

    На месте инцидента находятся глава Беловского района и другие должностные лица, координируя действия по ликвидации последствий атаки. Власти Курской области выразили соболезнования семьям погибших и пообещали оказать всю необходимую помощь. Александр Хинштейн заверил, что пострадавшим будет предоставлено максимальное медицинское лечение. Ситуация находится под его личным контролем.

    Между тем, число погибших при ударе ВСУ по рынку в Херсонской области выросло до шести человек.

    В Госдуме сообщили, что украинский удар с помощью американского оружия вредит мирным инициативам американской администрации.

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    11 марта 2025, 03:23 • Новости дня
    Рубио назвал условие возобновления военных поставок США Украине

    Рубио заявил о возможном возобновлении военных поставок Украине после встречи в Саудовской Аравии

    Рубио назвал условие возобновления военных поставок США Украине
    @ Roland Balik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США могут возобновить военные поставки Украине в случае успешного исхода переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. При этом он не исключил неформального разговора с Владимиром Зеленским в Саудовской Аравии.

    «Посмотрим, как пройдут переговоры завтра… Думаю, что если мы выйдем оттуда как с хорошей встречи, которой мы будем довольны и сможем доложить президенту, то, я читаю, что будут приняты решения относительно текущей паузы», – приводит слова Рубио РИА «Новости».

    Рубио также отметил, что Зеленский не будет участвовать в переговорах. «Он не является частью. Я имею в виду, что он здесь встречается с наследным принцем, но я не думаю, что он будет частью наших встреч», – добавил Рубио. Он уточнил, что в украинскую делегацию входят «советник по национальной безопасности, министр обороны и министр иностранных дел».

    Комментируя соглашение по минералам, Рубио подчеркнул, что это важная сделка для США, хотя она и не является главной темой переговоров. Он отметил, что над соглашением все еще ведется работа, и его заключение не обязательно должно произойти в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта, при этом уступки потребуются и со стороны России. Рубио также заверил, что США не станут оказывать России военную помощь.

    Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и Зеленский обсудили в Джидде отношения двух стран и украинский кризис.

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    11 марта 2025, 00:25 • Новости дня
    Число жертв украинского обстрела ТЦ в Курской области возросло до четырех

    В результате удара ВСУ по торговому центру в Курской области погибли четыре человека

    Число жертв украинского обстрела ТЦ в Курской области возросло до четырех
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Жертвами обстрела торгового центра «Добрыня» в слободе Белой стали четыре человека, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    «К глубокому сожалению, число погибших при обстреле торгового центра в Беловском районе выросло до четырех человек», – сообщил Хинштейн в Telegram.

    Жертвами обстрела оказались две женщины 1959 и 1988 года рождения, 39-летний мужчина и 18-летний юноша. Хинштейн заверил, что «бесчеловечное злодеяние украинской хунты не останется без отмщения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ нанесли удар по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой Беловского района Курской области. Сообщалось о трех погибших. Следственный комитет России открыл дело о теракте.

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    10 марта 2025, 12:20 • Новости дня
    Постпред России назвал «правовым беспределом» резолюцию Киева в МАГАТЭ

    Постпред России Ульянов назвал резолюцию Киева в МАГАТЭ «правовым беспределом»

    Tекст: Вера Басилая

    Резолюция, выдвинутая Киевом и принятая МАГАТЭ, поручает агентству функции, не связанные с атомной энергией, что является нарушением мандата агентства и «правовым беспределом», заявил постоянный представитель России в Вене Михаил Ульянов.

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что резолюция, предложенная Киевом и принятая МАГАТЭ, является примером правового беспредела, передает ТАСС.

    Он отметил, что 12 декабря по инициативе Украины была принята резолюция, которая налагает на Секретариат МАГАТЭ обязанности, не входящие в компетенцию агентства.

    Ульянов подчеркнул, что принятая резолюция поручает агентству выполнять функции, не связанные с атомной энергией, что выходит за рамки его мандата.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в готовности идти на провокации ради продолжения конфликта, упомянув недавние атаки на Чернобыльскую и Запорожскую атомные электростанции.

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    10 марта 2025, 06:44 • Новости дня
    Подполье сообщило о ликвидации боевиков под Николаевом

    В результате ударов по объекту в пригороде Николаева были уничтожены боевики-иностранцы

    Tекст: Максим Попов

    В результате ударов по военному объекту в районе села Баловное погибли более тридцати человек, среди которых не менее половины иностранцы, сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о нанесении ударов по объекту с военными в северном пригороде Николаева в районе села Баловное, передает РИА «Новости». В результате атаки более 30 человек погибли, а 13 военных получили ранения. Значительная часть погибших, как отметил Лебедев, являются иностранцами.

    Объект, по которому были нанесены удары, находится рядом с городским аэропортом, где проходят обучение пилоты ВСУ. Лебедев также отметил, что в самом Баловном и в соседней Константиновке производят беспилотные летательные аппараты и ремонтируют военную технику.

    По имеющейся информации, всего было нанесено пять ударов, нацеленных на стратегически важные объекты, связанные с военной инфраструктурой Украины.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по информации пророссийского подполья, датчане захватили контроль над судостроением в Николаеве.

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    10 марта 2025, 22:59 • Новости дня
    США обещали не оказывать военную помощь России

    Tекст: Антон Антонов

    США не станут оказывать России военную помощь, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Я могу вас заверить: мы не будем оказывать военную помощь русским», – приводит слова Рубио New York Times.

    Он сообщил, что, скорее всего, обсудит в Саудовской Аравии с украинскими официальными лицами возобновление Вашингтоном военной помощи Киеву. Позиция США по этому вопросу может измениться, если США поверят, что Украина серьезно настроена на мир, пояснил Рубио.

    Напомним, по его словам, Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта, уступки потребуются и со стороны России. США приостановили поставки всех видов военной помощи Украине, включая оружие, находящееся в пути. Кроме того, на прошлой неделе США временно приостановили обмен разведданными с Украиной.

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Андрей Полонский Андрей Полонский
      Не возвращаться на Запад, не идти на Восток

      В мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры.

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Можно ли договориться с Украиной

      Весной 2022 года, когда велись переговоры в Стамбуле, российская сторона прислушалась к доводу украинцев о том, что они не могут договариваться о мире под дулом пистолета. В качестве «жеста доброй воли» российские войска оставили позиции под Киевом, ушли из Черниговской и Сумской областей. Результат – новый обман.

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    • Борис Акимов Борис Акимов
      В России секс есть

      Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.

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    • Резня алавитов в Латакии

      Ужасы сирийской войны настигли Латакию – самую спокойную провинцию этой страны, где проживают алавиты и находятся военные базы РФ. На этих базах теперь ищут укрытие мирные жители. Но за их территорией число жертв «зачистки» со стороны новой власти продолжает расти.

    • Трамп против Маска. Началось?

      Президент США Дональд Трамп собрал совещание своей управленческой команды, на котором уточнил полномочия Илона Маска и, по сути, запретил тому увольнять чиновников. После этого он обратился к самому богатому человеку мира с открытым письмом. Что происходит?

    • У Европы нет выбора: будет страдать

      Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины и замещению для нее всего того, что отказались предоставлять США. Но это поражение, скорее всего, временное: у Европы нет другого выбора, кроме как платить.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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