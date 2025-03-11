В мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры.11 комментариев
Отражена атака беспилотников на Рязанскую и Тульскую области
Рязанская и Тульская области подверглись атакам беспилотников, сообщили губернаторы Павел Малков и Дмитрий Миляев.
Малков сообщил в Telegram, что «ПВО Минобороны отработали налет беспилотников над территорией Рязани». По предварительной информации, никто не пострадал, «жилые здания и объекты социальной инфраструктуры не повреждены».
Миляев сообщил в Telegram, что средства РЭБ подавили БПЛА в Суворовском районе, «разрушений и пострадавших нет».
Кроме того, Росавиация сообщила в Telegram, что ввела ограничения на работу ярославского аэропорта Туношна.
Напомним, Российская ПВО уничтожила более 30 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Жуковский и Домодедово.