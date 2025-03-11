Беспилотники атаковали Москву

Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО летевших на Москву беспилотников

Tекст: Антон Антонов

Собянин сообщил в Telegram, что «в Раменском городском округе отражена атака шести беспилотников, летевших на Москву». Затем был сбит «еще один вражеский беспилотник». После этого мэр сообщил об уничтожении в городском округе Домодедово и Раменском городском округе еще четырех беспилотников.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Позднее он сообщил, что отражена атака еще 15 БПЛА, затем были нейтрализованы еще семь.

Росавиация сообщила в Telegram, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск в 04.24 мск введены на работу аэропорта Жуковский (код ИКАО: UUBW), а в 04.40 мск – в аэропорту Домодедово (код ИКАО: UUDD). Кроме того, ограничения введены в нижегородском аэропорту Стригино (код ИКАО: UWGG).

Напомним, в воскресенье вводились ограничения в аэропортах Астрахани, Волгограда, Казани и Нижнего Новгорода.