В мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры.11 комментариев
Беспилотники атаковали Москву
Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО летевших на Москву беспилотников
Российская ПВО уничтожила более 30 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Жуковский и Домодедово.
Собянин сообщил в Telegram, что «в Раменском городском округе отражена атака шести беспилотников, летевших на Москву». Затем был сбит «еще один вражеский беспилотник». После этого мэр сообщил об уничтожении в городском округе Домодедово и Раменском городском округе еще четырех беспилотников.
«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», – говорится в сообщении.
Позднее он сообщил, что отражена атака еще 15 БПЛА, затем были нейтрализованы еще семь.
Росавиация сообщила в Telegram, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск в 04.24 мск введены на работу аэропорта Жуковский (код ИКАО: UUBW), а в 04.40 мск – в аэропорту Домодедово (код ИКАО: UUDD). Кроме того, ограничения введены в нижегородском аэропорту Стригино (код ИКАО: UWGG).
Напомним, в воскресенье вводились ограничения в аэропортах Астрахани, Волгограда, Казани и Нижнего Новгорода.