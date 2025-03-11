В мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры.11 комментариев
ПВО сбила 60 летевших на Москву беспилотников
Силами ПВО уничтожено 60 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«На данный момент сбили уже 58 вражеских БПЛА», – сообщил Собянин в Telegram.
Он также сообщил, что «на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».
Позднее он сообщил об уничтожении еще двух БПЛА.
«На данный момент на территории города Москвы незначительно повреждена кровля дома от падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице», – говорится в сообщении.
Напомним, беспилотники атаковали Москву. Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Жуковский и Домодедово. Рязанская и Тульская области также подверглись атакам беспилотников.