В Подмосковье при атаке дронов погиб человек, трое получили ранения

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что в результате атаки беспилотников на Москву и Подмосковье погиб один человек и трое получили ранения.

Упавшие обломки беспилотников привели к повреждению многоквартирного дома в Раменском. Были повреждены семь квартир, из которых эвакуированы двенадцать человек, включая троих детей.

Губернатор отметил, что все оперативные службы находятся на местах, где требуется помощь людям.

Атака произошла в Ленинском городском округе и Домодедово, где все оперативные службы работают над оказанием помощи пострадавшим.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что силами ПВО было уничтожено 69 беспилотников, летевших на столицу.