В мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры.11 комментариев
В Подмосковье при атаке дронов погиб человек, трое получили ранения
В ходе атаки беспилотников на Ленинский городской округ и Домодедово погиб один человек и трое пострадали, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В своем Telegram-канале он указал, что в результате атаки беспилотников на Москву и Подмосковье погиб один человек и трое получили ранения.
Упавшие обломки беспилотников привели к повреждению многоквартирного дома в Раменском. Были повреждены семь квартир, из которых эвакуированы двенадцать человек, включая троих детей.
Губернатор отметил, что все оперативные службы находятся на местах, где требуется помощь людям.
Атака произошла в Ленинском городском округе и Домодедово, где все оперативные службы работают над оказанием помощи пострадавшим.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что силами ПВО было уничтожено 69 беспилотников, летевших на столицу.