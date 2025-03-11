В мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры.11 комментариев
ПВО сбили 69 дронов, летевших на Москву
Собянин сообщил о сбитии 69 беспилотников, направлявшихся к Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что силами ПВО было уничтожено 69 беспилотников, летевших на столицу, и соответствующие службы продолжают работу на месте событий.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что общее количество сбитых беспилотников, направлявшихся на столицу, достигло 69, передает ТАСС. Собянин отметил, что все беспилотные летательные аппараты были уничтожены силами противовоздушной обороны Министерства обороны.
По словам мэра, соответствующие службы продолжают работу на местах, где были обнаружены и уничтожены вражеские дроны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили 60 беспилотников, летевших на столицу. Позже Собянин также сообщил, что силы ПВО сбили еще пять беспилотников, пытавшихся проникнуть в воздушное пространство Москвы.