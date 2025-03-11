В мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры.11 комментариев
Собянин сообщил о ликвидации еще пяти беспилотников
Собянин сообщил о сбитии пяти беспилотников на подлете к Москве
Силы ПВО сбили пять беспилотников, пытавшихся проникнуть в воздушное пространство Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин.
Пять беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве, были уничтожены силами противовоздушной обороны, передает ТАСС. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Собянин отметил, что подразделения противовоздушной обороны Министерства обороны продолжают успешно отражать массированные атаки вражеских беспилотников на столицу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили 60 беспилотников, летевших на Москву. Также сообщалось, что беспилотники атаковали Москву и была отражена атака на Рязанскую и Тульскую области.