Концепция «мягкой силы» была очень элегантным изобретением, просто являлась она не абстрактным исследовательским изысканием, а способом обеспечения внешней политики США в очень своеобразный момент их истории.3 комментария
Полиция Молдавии задерживала автобусы с участниками «Бессмертного полка»
Полиция Молдавии останавливала транспорт с участниками «Бессмертного полка»
В различных районах Молдавии силовики ограничивали передвижение участников акции «Бессмертный полк» по направлению к Кишиневу.
Молдавская полиция останавливала автобусы с людьми, которые ехали в Кишинев для участия в марше «Бессмертного полка», передает ТАСС.
Организаторы акции сообщили, что мероприятия проводятся в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вопреки решению президента Майи Санду и правительства отменить празднование Дня Победы. Власти намерены отмечать 9 мая День Европы.
В заявлении партии социалистов указано: «Полицейские останавливают автобусы с гражданами, направляющимися на марш 9 Мая, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Такие злоупотребления со стороны полиции происходят в Оргеевском, Теленештском, Ниспоренском, Криулянском и Шолданештском районах».
Движение автобусов ограничивалось в ряде населенных пунктов, что затруднило участие граждан в памятных мероприятиях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД Молдавии напомнило о штрафах за ношение георгиевских лент. Учителям в стране пригрозили увольнением за участие в марше Победы 9 мая. Власти Молдавии запретили проведение акции «Бессмертный полк» в центре Кишинева.