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Глава МИД Венесуэлы рассказал об уверенности Мадуро в будущем БРИКС
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил уверенность в перспективах БРИКС и подчеркнул стремление Венесуэлы войти в объединение.
Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что президент страны Николас Мадуро считает будущее за объединением БРИКС, передает ТАСС. По его словам, Николас Мадуро особо подчеркнул стремление Венесуэлы «быть в будущем» и работать ради общей цели с другими странами БРИКС.
«Николас Мадуро говорит, что будущее за БРИКС. И мы хотим быть в будущем. Мы работаем над тем, чтобы присоединиться к общему видению объединения», – заявил министр.
Сообщалось, что Венесуэла рассматривает возможность стать полноправным участником БРИКС, а также намерена сотрудничать со всеми странами формата.
В Москве прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.
Президенты России и Венесуэлы заключили договор о стратегическом партнерстве.