Глава МИД Венесуэлы рассказал об уверенности Мадуро в будущем БРИКС

Tекст: Ольга Иванова

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что президент страны Николас Мадуро считает будущее за объединением БРИКС, передает ТАСС. По его словам, Николас Мадуро особо подчеркнул стремление Венесуэлы «быть в будущем» и работать ради общей цели с другими странами БРИКС.

«Николас Мадуро говорит, что будущее за БРИКС. И мы хотим быть в будущем. Мы работаем над тем, чтобы присоединиться к общему видению объединения», – заявил министр.

Сообщалось, что Венесуэла рассматривает возможность стать полноправным участником БРИКС, а также намерена сотрудничать со всеми странами формата.

В Москве прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.

Президенты России и Венесуэлы заключили договор о стратегическом партнерстве.