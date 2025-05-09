Индийские военные ликвидировали террористов на границе с Пакистаном

Tекст: Ольга Иванова

Операция прошла в ночь на 9 мая в округе Самба, передает ТАСС. Как отметили в заявлении индийской пограничной службы, силы безопасности предотвратили крупную попытку незаконного проникновения на международной границе, уничтожив по меньшей мере семь террористов.

В результате действий индийских военных также был нанесен значительный ущерб пакистанскому пограничному посту в районе Дхандхар. Представители службы уточнили, что инцидент произошел в штате Джамму и Кашмир, где ситуация на границе остается напряженной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на границе Индии и Пакистана произошел один из крупнейших воздушных боев в современной истории авиации, в котором участвовали 125 истребителей, а сражение длилось более часа. Глава индийского МИД заявил, что страна не планирует эскалацию, но готова жестко реагировать на возможную агрессию со стороны Пакистана. Россия назвала ситуацию между Индией и Пакистаном крайне тревожной и призвала к мирному разрешению конфликта.