Кремль призвал Индию и Пакистан проявить сдержанность и начать переговоры

Стало известно о выборе целей в Киеве для удара «Орешником»

Mash: Минобороны поручено определить цели в Киеве для удара «Орешником»

Tекст: Вера Басилая

По данным источников Mash, президент России Владимир Путин якобы «поручил определить цели в Киеве» для возможного удара баллистическими ракетами «Орешник».

Такое решение могло быть принято на фоне информации о том, что ВСУ готовят в Москве провокации в День Победы, которые, по словам источников канала, планируются серьезнее прежних атак с применением беспилотников.

Mash отмечает, что власти Киева уже начали вывозить семьи и близких за границу, опасаясь ответных ударов ВС России.

Ранее СМИ писали, что украинские официальные лица считают маловероятной атаку на парад Победы в Москве, но допускали возможность ударов по другим регионам.

Напомним, глава киевского режима Владимир Зеленский отклонил предложение России о перемирии и заявил, что гостям на параде в Москве не будут предоставляться гарантии безопасности.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что Зеленский понимает: в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая.

Напомним, Россия в ноябре 2024 года провела успешные испытания ракетного комплекса средней дальности «Орешник». Первым применением новой баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении стал удар по по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске.

Экспертами отмечалось, что при одновременном применении нескольких таких комплексов их мощь может быть сопоставима с ядерным оружием.



Судя по обнародованным характеристикам «Орешника», во время удара, группа самонаводящихся боевых блоков атакуют цель со скоростью 10 Махов, температура поражающих элементов достигает 4 тыс. градусов. В результате комплекс способен поражать даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты.

В беседе с журналистами Путин сравнивал удар баллистической ракеты «Орешник» с падением метеорита за счет «кинетического удара» большой разрушительной силы.