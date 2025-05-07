Перевешивает ли один ранее совершенный благородный поступок последующие, не столь благородные? Или корректнее все же рассматривать сумму всего совершенного? Если совсем упростить, то переформулировать можно так: является ли участие в СВО индульгенцией на любые совершаемые после нее поступки?2 комментария
Россия призвала Индию и Пакистан к сдержанности
МИД осудил теракты и призвал Индию и Пакистан к сдержанности
Россия глубоко обеспокоена ростом военного напряжения между Индией и Пакистаном и призывает к сдержанности обе стороны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Россия выразила глубокую обеспокоенность усилением военной конфронтации между Индией и Пакистаном после террористической атаки в районе города Пахалгам, следует из комментария Захаровой в Telegram-канале МИД.
Захарова заявила, что Россия решительно осуждает любые проявления терроризма и подчеркивает необходимость объединения усилий мирового сообщества для эффективной борьбы с этим злом. В МИД России отметили, что Россия призывает все стороны конфликта к сдержанности, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации в регионе.
Дипломат выразила надежду, что разногласия между Нью-Дели и Исламабадом будут урегулированы исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами, опираясь на Симлское соглашение 1972 года и Лахорскую декларацию 1999 года.
Ранее глава МВД Индии Амит Шах заявил, что операция «Синдур» проводится в ответ на убийство мирных жителей в Пахалгаме.
В МИД Индии сообщили, что удары наносились для предотвращения новых атак террористов с территории Пакистана. Пакистан пообещал свернуть военные действия, если Индия отступит.
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди обсудил теракт в Пахалгаме, стороны подтвердили готовность укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом.