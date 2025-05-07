Россия призвала Индию и Пакистан к сдержанности

МИД осудил теракты и призвал Индию и Пакистан к сдержанности

Tекст: Вера Басилая

Россия выразила глубокую обеспокоенность усилением военной конфронтации между Индией и Пакистаном после террористической атаки в районе города Пахалгам, следует из комментария Захаровой в Telegram-канале МИД.

Захарова заявила, что Россия решительно осуждает любые проявления терроризма и подчеркивает необходимость объединения усилий мирового сообщества для эффективной борьбы с этим злом. В МИД России отметили, что Россия призывает все стороны конфликта к сдержанности, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации в регионе.

Дипломат выразила надежду, что разногласия между Нью-Дели и Исламабадом будут урегулированы исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами, опираясь на Симлское соглашение 1972 года и Лахорскую декларацию 1999 года.

Ранее глава МВД Индии Амит Шах заявил, что операция «Синдур» проводится в ответ на убийство мирных жителей в Пахалгаме.

В МИД Индии сообщили, что удары наносились для предотвращения новых атак террористов с территории Пакистана. Пакистан пообещал свернуть военные действия, если Индия отступит.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди обсудил теракт в Пахалгаме, стороны подтвердили готовность укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом.