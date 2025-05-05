Путин обсудил с Моди по телефону теракт в Индии

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди по телефону теракт, произошедший в городе Пахалгам, передает ТАСС.

По словам представителя индийского МИД Рандхира Джайсвала, президент России Владимир Путин позвонил премьер-министру Индии Нарендре Моди, чтобы выразить соболезнования и осудить теракт, произошедший 22 апреля в Пахалгаме. Российский лидер решительно осудил нападение, в результате которого погибли мирные жители, и выразил полную поддержку Индии в борьбе с терроризмом.

Путин подчеркнул, что виновные в нападении и их сторонники должны быть привлечены к ответственности. В ходе разговора лидеры двух стран подтвердили намерение углублять стратегическое партнерство между Россией и Индией. Моди поздравил президента России с 80-й годовщиной Победы и пригласил его на ежегодный саммит, который пройдет в Индии в этом году.

В ходе беседы Путин и Моди подтвердили приверженность дальнейшему укреплению партнерства между Россией и Индией. Главы государств также обсудили актуальные вопросы повестки двусторонних отношений.

Министры иностранных дел России и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар обсудили обострившуюся ситуацию между Индией и Пакистаном после теракта под Пахалгамом.

Власти Пакистана направили просьбу о созыве Совета Безопасности ООН в связи с ростом напряженности в отношениях с Индией.