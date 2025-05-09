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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов У концепции «мягкой силы» истек срок годности

    Концепция «мягкой силы» была очень элегантным изобретением, просто являлась она не абстрактным исследовательским изысканием, а способом обеспечения внешней политики США в очень своеобразный момент их истории.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский возненавидел День Победы

    9 мая на Украине прекратили праздновать именно при Зеленском – на это не решился даже Порошенко. Вероятно, День Победы вызывает у Зеленского ненависть примерно так же, как у вероотступника вызывает неприязнь всё, что связано с его прежней религией, от которой он отрекся.

    7 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Темное просвещение пугает Макрона и масонов

    Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.

    10 комментариев
    9 мая 2025, 09:56 • Новости дня

    Рябков заявил о планах возобновить консультации России и США по работе дипмиссий

    Tекст: Ольга Иванова

    Продвижение в вопросе нормализации работы дипмиссий между Россией и США сохраняется, однако конкретные даты новых консультаций пока не определены, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

    Новые консультации между Россией и США по нормализации работы дипломатических миссий действительно планируются, однако конкретные даты еще не определены, передает РИА «Новости». Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что обе стороны признают необходимость таких контактов. По его словам, «это направление в принципе рабочее, есть прогресс, надо его наращивать».

    Рябков также прокомментировал сообщения о возможных переговорах между Россией и США по вопросу возобновления поставок российского газа в Европу. Он заявил журналистам: «Не могу подтвердить. Тематика экономического характера фигурирует в наших контактах, но это сегодня не главное. Ключевые вопросы другие». Дипломат не исключил обсуждения экономических тем, но отметил, что пока это находится на уровне предварительных контактов.

    Вопрос о будущем договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) также остается острым. Рябков подчеркнул, что если в политике США в отношении России не произойдет серьезных изменений к лучшему, перспектив сохранения договора не будет. Он напомнил, что срок действия ДСНВ истекает 5 февраля следующего года, и однократное продление на пять лет уже предусмотрено в тексте документа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и США договорились в Стамбуле о разработке дорожной карты для решения вопросов, связанных с возвратом российской дипломатической собственности.

    7 мая 2025, 18:14 • Новости дня
    Вэнс заявил о потере интереса к предлагаемому Украиной 30-дневному перемирию
    Вэнс заявил о потере интереса к предлагаемому Украиной 30-дневному перемирию
    @ Francis Chung/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соединенные Штаты намерены сосредоточиться на обсуждении будущего долгосрочного урегулирования конфликта на Украине, сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, выступая на форуме, организованном Мюнхенской конференцией по безопасности в Вашингтоне.

    «Россияне говорят, что 30-дневное перемирие не отвечает нашим стратегическим интересам. Поэтому мы пытаемся уйти от одержимости 30-дневным прекращением огня, больше к тому, как бы выглядело долгосрочное урегулирование», – заявил Вэнс, передает ТАСС.

    Накануне спецпосланник президента США Кит Келлог сообщил, что украинская сторона готова немедленно согласовать прекращение огня на суше, на море и в воздухе минимум на 30 дней с возможностью продления.

    До этого Владимир Зеленский отверг предложение Владимира Путина объявить перемирие с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что временное перемирие на Украине может быть использовано Западом для усиления военного потенциала Киева.

    Коментарии (7)
    6 мая 2025, 13:18 • Новости дня
    Юшков назвал «запугиванием» заявление Трампа о виновных в подрыве «Северных потоков»
    Юшков назвал «запугиванием» заявление Трампа о виновных в подрыве «Северных потоков»
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление Дональда Трампа о том, что он способен назвать ответственных за подрыв трубопроводов «Северный поток», может оказаться элементом давления как на Европу, так и на элиту Демпартии. Однако до реального объявления виновных дело вряд ли дойдет, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков.

    «Дональд Трамп – эмоциональный и эпатажный человек. Его заявление по "Северным потокам" вызывает целый ряд вопросов. В частности, непонятно, кого именно готов будет назвать глава Белого дома: исполнителей или заказчиков терактов», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    «Если речь пойдет о первых, то американский лидер может "сдать" европейцев или украинцев», – считает собеседник. Причем, признаки причастности Европы к произошедшему веские: например, взрывы произошли в акватории Дании и Швеции, где до этого проходили некие учения.

    «Я допускаю, что могли быть использованы европейские ресурсы для минирования газопроводов. На этом фоне заявление президента США выглядит как элемент давления на европейцев. Не исключено, что таким образом Трамп пытается вынудить их пойти на уступки в рамках торговых сделок», – допустил аналитик.

    Если же речь пойдет о заказчике, то главе Белого дома предстоит раскрыть роль прошлой администрации Соединенных Штатов. По мнению Юшкова, в этом случае цель заявления американского президента – надавить на элиту Демпартии, чтобы что-то «выторговать».

    «То есть Трамп прямо дает понять демократам, что может рассказать об их преступлении. Такое откровение спровоцирует международный скандал. Да, некоторые представители ЕС все равно поддержат теракт. Например, глава МИД Польши Радослав Сикорский уже благодарил США», – рассуждает специалист.

    Но так или иначе, до объявления причастных дело вряд ли дойдет, считает собеседник. «Заявление Трампа – это инструмент давления, вопрос лишь в том, кого запугивает глава Белого дома. Хотя он и не станет никого раскрывать, на самого американского лидера может усилиться поток вопросов – как со стороны журналистов, так и со стороны Москвы», – заключил Юшков.

    Дональд Трамп заявил, что без расследования сможет узнать, кто взорвал «Северные потоки». Журналисты в Белом доме его спросили, рассматривает ли Вашингтон возможность начать расследование произошедшего.

    «Вероятно, если бы я спросил определенных людей, то я бы смог сказать вам [это], не тратя много денег на расследование. Думаю, многие знают, кто это взорвал», – ответил президент США. Трамп также подтвердил, что, как и ранее, отвергает вину России.

    Американский лидер напомнил, что в ходе первого срока пребывания в Белом доме (в 2017-2021 годах) он активно выступал против строительства «Северных потоков». «Однако я был тем, кто «взорвал» его [трубопровод] изначально, потому что я не позволил его построить. А затем, когда пришел Джо Байден, он позволил его построить», – посетовал он.

    Ранее издания Suddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD провели собственные расследования, по результатам которых назвали причастными к подрыву трех сотрудников школы дайвинга Scuba Family в Киеве – Евгения и Светлану Успенских, а также Владимира Журавлева. Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест последнего, передавало в августе 2024 года агентство РИА «Новости».

    Напомним, ФСБ квалифицировала подрыв «Северных потоков» как акт международного терроризма. Владимир Путин называл «чушью» версию о причастности украинских активистов. По мнению президента России, взрывы такой мощности на такой глубине могут осуществить только специалисты, поддержанные всей мощью государства.

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    9 мая 2025, 09:55 • Видео
    Парад Победы на Красной площади

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    8 мая 2025, 15:53 • Новости дня
    РФ и КНР заявили, что «Железный купол для Америки» превращает космос в арену войны
    РФ и КНР заявили, что «Железный купол для Америки» превращает космос в арену войны
    @ VCG/Visual China Group/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американская программа «Золотой (Железный) купол для Америки» предусматривает укрепление арсенала для проведения боевых операций в космосе, это превращает космическое пространство в арену вооруженного противоборства, говорится в совместном заявлении России и Китая по глобальной стратегической стабильности.

    Как сообщает сайт Кремля, в соотбещии отмечено, что новая программа под названием «Золотой (Железный) купол для Америки» предполагает создание неограниченной и глобальной многосферной системы ПРО. В документе указывается, что цель этой системы – защита от всех видов ракетных угроз, включая ракеты, которыми обладают равные по силе соперники.

    В заявлении двух стран подчеркивается, что программа носит «глубоко дестабилизирующий характер». Ее реализация означает окончательный отказ от признания связи между стратегическими наступательными и оборонительными вооружениями. Такой шаг, согласно позиции сторон, подрывает основу глобальной стратегической стабильности.

    Отмечается, что проект дает новый импульс развитию средств для поражения ракет и соответствующей инфраструктуры до их запуска. Программа предусматривает значительное наращивание способности к ведению боевых действий в космическом пространстве, включая разработку и размещение систем перехвата на орбите.

    «Ситуация дополнительно усугубляется тем, что программа «Золотой (Железный) купол для Америки» также прямо предусматривает существенное укрепление арсенала средств для ведения боевых операций в космосе, включая разработку и развертывание на орбите систем перехвата, что превращает космическое пространство в среду для размещения оружия и арену вооруженного противоборства», – говорится в заявлении.

    Москва и Пекин заявляют о необходимости скорейших переговоров по предотвращению размещения оружия в космосе и подчеркивают важность юридически обязывающего международного инструмента в этой сфере. В документе подтверждена поддержка инициативы о неразмещении первыми оружия в космосе и укреплении режима мирного использования космического пространства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные начали экстренную разработку новой системы противоракетной обороны «Золотой купол» для защиты от ракет большой дальности. Белый дом разрешил не экономить средства на этот проект.

    Командующий космическими операциями США генерал Ченс Солтцман заявил, что его ведомство будет курировать разработку новой системы ПРО.

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    7 мая 2025, 21:56 • Новости дня
    В МИД России назвали главное препятствие к перемирию на Украине

    Спикер МИД Захарова назвала Киев главным препятствием к перемирию на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Единственным препятствием к перемирию является Киев, который нарушает договоренности и не желает серьезно обсуждать условия долгосрочного прекращения огня, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что главной помехой для достижения перемирия на Украине выступает Киев, сообщается на сайте МИД России.

    Она подчеркнула, что украинская сторона систематически нарушает договоренности о прекращении огня и не проявляет желания серьезно обсуждать условия долгосрочного мира.

    Захарова прокомментировала заявление спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога, раскритиковав его слова о том, что препятствием для 30-дневного перемирия якобы является президент России Владимир Путин.

    «Россия никогда не была против прекращения огня. Более того, мы делали это дважды», – заявила Захарова.

    Она напомнила, что Москва поддержала инициативу президента США Дональда Трампа о 30-дневном моратории на удары по энергетической инфраструктуре и объявила пасхальное перемирие.

    Однако, по словам Захаровой, обе договоренности были сорваны Киевом: режим прекращения огня на Пасху был нарушен почти 5 тыс. раз, а мораторий – 136 раз.

    Спецпосланник президента США Кит Келлог ранее заявил, что украинская сторона готова согласовать прекращение огня на суше, на море и в воздухе минимум на 30 дней с возможностью продления.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс выступил на форуме, организованном Мюнхенской конференцией по безопасности в Вашингтоне.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что для прочного мира на Украине необходимо устранить угрозы безопасности России, а не ограничиваться только прекращением огня и остановкой боевых действий на линии соприкосновения.

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    8 мая 2025, 17:44 • Новости дня
    Reuters: Москва и Вашингтон обсуждают возобновление поставок российского газа в ЕС
    Reuters: Москва и Вашингтон обсуждают возобновление поставок российского газа в ЕС
    @ Stefan Sauer/dpa/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские и американские представители рассмотрели возможность участия американских инвесторов в проектах «Северный поток», трубопроводе через территорию Украины или в «Газпроме» для возобновления поставок газа в Европу, сообщило Reuters.

    Переговоры между Россией и США по вопросам помощи в восстановлении поставок российского газа в Евросоюз состоялись, передает РБК со ссылкой на Reuters и восемь осведомленных источников.

    В числе обсуждавшихся вариантов якобы фигурировали приобретение американскими инвесторами долей в проекте «Северный поток», трубопроводе через территорию Украины или в компании «Газпром». Также прорабатывалась схема, при которой американские компании выступают покупателями российского газа для дальнейших поставок в Европу, в том числе в Германию.

    Собеседники агентства пояснили, что возвращение России в статус поставщика газа для ЕС может способствовать мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной, а подключение США – преодолеть позицию ряда европейских государств. Для Вашингтона участие в таком проекте предоставило бы возможность наблюдать и, возможно, контролировать объемы поставок газа из России в Европу.

    По данным Reuters, переговоры вели спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В РФПИ заявили, что подобных обсуждений сейчас не ведется, а в команде Уиткоффа отказались от комментариев. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне подчеркнула: «Это стало бы ошибкой исторического масштаба, и мы никогда этого не допустим».

    Посол России в Германии Сергей Нечаев допустил восстановление трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», подчеркнув, что Россия ожидает результатов расследования взрывов.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что ему известны организаторы диверсии на российских газопроводах даже без официального расследования.

    Между тем, европейские энергетические компании начали задумываться о возобновлении импорта российского газа на фоне энергетического кризиса, несмотря на планы Евросоюза прекратить закупки к 2027 году.

    Вице-премьер России Александр Новак отметил, что вопрос возобновления экспорта газа по «Северному потоку» в Европу на данный момент не актуален.

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    9 мая 2025, 01:32 • Новости дня
    Захарова призвала Берлин прекратить поддержку Киева ради мира

    Захарова осудила Германию за поставки оружия Киеву и двойные стандарты

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова прокомментировала заявления МИД Германии о мире, указав на продолжение поддержки киевских неонацистов и поставки вооружения со стороны Берлина.

    Заявления официального представителя МИД России опубликованы в ее телеграм-канале, передает ТАСС. Захарова призвала Берлин прекратить поддерживать киевских неонацистов, а также закрыть логистический пункт в Жешуве и дистанцироваться от тех, кто угрожает мировым лидерам накануне 80-летия Победы.

    По словам Захаровой, заявления МИД Германии накануне годовщины окончания Второй мировой войны в Европе демонстрируют двойные стандарты и практику языковой сегрегации – по-русски немецкие дипломаты не выражают сожаления за преступления нацизма, в отличие от постов на английском и французском языках.

    Дипломат также указала, что Германия проигнорировала память миллионов советских граждан, уничтоженных в концлагерях, в том числе евреев, цыган, славян и советских военнопленных. Она поставила под сомнение искренность заявлений Берлина о мире и напомнила о значении Победы над нацизмом как единства для Европы на протяжении десятилетий.

    Захарова заявила: «Прекратите поддерживать киевских неонацистов, поставлять им оружие, закройте логистический военно-транспортный пункт в Жешуве и дистанцируйтесь от тех, кто подвергает атакам города и угрожает мировым лидерам накануне 80-летия Победы. Для начала будет неплохо».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп впервые обсудили по телефону шаги по урегулированию ситуации на Украине. Мерц во время беседы выразил поддержку усилиям по прекращению боевых действий на Украине. Он также заверил Трампа в готовности сотрудничать для достижения мира. Лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц ранее анонсировал реформы для поддержки экономики и усиления позиций страны с целью восстановления лидерства Германии в мире.

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    7 мая 2025, 23:51 • Новости дня
    В США начали серийное производство новых термоядерных бомб B61-13

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские власти объявили о начале серийного производства авиабомбы B61-13 почти на год раньше запланированного срока и в ближайшие недели ожидают первый серийный образец.

    США рассчитывают приступить к серийному производству новейших термоядерных авиабомб B61-13 уже в мае, сообщает ТАСС. Об этом заявила исполняющая обязанности главы Национального управления ядерной безопасности Минэнерго США Тереза Роббинс на слушаниях в конгрессе.

    По ее словам, первый серийный экземпляр бомбы B61-13 планируют выпустить до конца текущего месяца, что почти на год опережает изначальный график.

    Роббинс также уточнила, что программа модернизированных ядерных боеголовок W88 Alteration 370 для баллистических ракет Trident II идет по плану и завершится к концу 2025 финансового года. Кроме того, производство боеголовок W80-4 для крылатых ракет большой дальности должно стартовать в сентябре 2027 года.

    Решение о запуске производства B61-13 было принято в 2023 году администрацией Джо Байдена. Этот шаг подвергся критике со стороны экспертов, выступающих за сокращение ядерных арсеналов, в частности, Федерацией американских ученых и Международной кампанией по запрещению ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, опросы общественного мнения показали, что значительная часть жителей США и Западной Европы опасается глобального разрушительного конфликта в ближайшие десять лет.

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    7 мая 2025, 17:12 • Новости дня
    Unherd: Передача систем Patriot Украине не изменит ход конфликта

    Unherd: Отправлять Украине дополнительные системы Patriot рискованно и бесполезно

    Tекст: Ирма Каплан

    Договоренность о передаче дополнительной системы Patriot Украине предполагает поставку не ранее лета, а модернизация займет еще несколько месяцев, поэтому никакой пользы или влияния на фронтовую обстановку это не окажет, пишет Unherd.

    Отправлять Украине дополнительные системы Patriot – одновременно бесполезно и рискованно, потому что функционировать она начнет спустя месяцы, а ситуацию на фронте не изменит никак, уверена военный эксперт Дженнифер Кавана, о чем пишет в статье для британского портала Unherd.

    «Стратегия не сработает. Отправка дополнительных средств ПВО на Украину не только не окажет давления на Россию, но и не окажет существенной помощи Украине ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе. Что еще хуже, это решение углубляет участие США в конфликте и тратит больше ресурсов на войну», – говорится в статье.

    По мнению автора, у Вашингтона ограниченные рычаги воздействия на Россию, которая имеет военное преимущество. Дополнительные санкции, которыми пригрозил американский президент Дональд Трамп, вряд ли изменят расчеты российского лидера, США не смогут увеличить военную помощь Украине, так как их запасы уже истощены.

    «Еще одна система Patriot внутри Украины кардинально не изменит ход войны. Россия уже продемонстрировала способность подавлять Patriot с помощью беспилотников и недорогих ракет. В ближайшей перспективе оборонительные способности Украины не изменятся», – подчеркивает автор.

    Военный эксперт напоминает, что система ПВО поступит на вооружение не сразу, потребуется ее модернизация, которая займет несколько месяцев. Глобальная нехватка ракет-перехватчиков будет по-прежнему ограничивать ее эффективность, независимо от развертывания. И, наконец, от систем противовоздушной обороны мало пользы без надежных запасов необходимых им ракет, резюмирует автор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, западные союзники ведут дискуссии о возможной поставке дополнительных зенитных комплексов Patriot Киеву до июньского саммита НАТО. При этом New York Times сообщала, что Украина получит зенитную ракетную систему Patriot, ранее размещенную в Израиле.

    Напомним, что США планируют осуществить коммерческую сделку на поставку вооружений Киеву на сумму около 50 млн долларов, тогда как Россия неоднократно призывала Запад прекратить накачивать Украину оружием, так как это затягивает конфликт и отдаляет возможность мирного соглашения.

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    8 мая 2025, 20:14 • Новости дня
    Ушаков: Россия и США движутся к встрече Путина и Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия и Соединенные Штаты движутся к проведению двусторонней встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков в эфире программы на телеканале «Россия 1», отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о происходящем процессе, сообщил: «Мне кажется, движемся все-таки», передает РИА «Новости».

    В понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина и Трампа действительно является востребованной, однако конкретных договоренностей по этому поводу пока нет.

    Ранее Трамп рассказал об обращениях европейских лидеров с просьбой наладить контакт с российским президентом для разрешения конфликта на Украине.

    В Вашингтоне назвали личные переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом важными для урегулирования конфликта на Украине. Между тем в Кремле отметили, что переговоры между лидерами двух стран могут быть организованы в кратчайшие сроки при необходимости.

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    7 мая 2025, 06:13 • Новости дня
    Трамп счел неподходящим момент для возможного возвращения России в G7
    Трамп счел неподходящим момент для возможного возвращения России в G7
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Нынешний момент является неподходящим для возвращения России в G7, заявил президент США Дональд Трамп, раскритиковав исключение России из «Большой восьмерки».

    Президент США ответил отрицательно на вопрос, может ли пригласить Россию вновь стать участником G7. Он заявил, что «сейчас неподходящее время», передает РИА «Новости».

    При этом он раскритиковал решение исключить Россию из G8: «Если бы Россия была в составе G8, если бы Россия была в ней, я думаю, что сейчас, вероятно, не было бы этой нелепой, смертоносной войны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США заблокировали антироссийское заявление G7 в апреле. Ранее Трамп предлагал вернуть Россию в G7. МИД России заявлял, что у России исчезло желание присоединяться к G7.

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    8 мая 2025, 21:18 • Новости дня
    Ушаков заявил о взаимных разочарованиях России и США

    Ушаков: Вашингтон разочаровывает Москву больше, чем Россия США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Помощник президента Юрий Ушаков заявил о наличии взаимных разочарований между Россией и США.

    Он журналисту «России 1» Павлу Зарубину заявил: «Да, наверное, мы их разочаровываем где-то. Они нас тоже разочаровывают, может быть, дальше больше, чем мы их, причем давно», передает РИА «Новости».

    По словам Ушакова, требования и предложения Москвы иногда принимаются к сведению американской стороной, но не всегда в полной мере. Он уточнил, что высказывания из США демонстрируют понимание российской позиции со стороны администрации Дональда Трампа. Ушаков также обратил внимание, что в публичных заявлениях американских представителей встречается разный подход, однако недавние слова вице-президента США, по его мнению, содержат «серьезный конструктивный заряд».

    Ранее Ушаков заявил, что Россия и Соединенные Штаты движутся к проведению двусторонней встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

    В понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина и Трампа действительно является востребованной, однако конкретных договоренностей по этому поводу пока нет. В Вашингтоне назвали личные переговоры между лидерами двух стран важными для урегулирования конфликта на Украине.

    Коментарии (0)
    6 мая 2025, 22:27 • Новости дня
    Келлог заявил о требовании Киева о перемирии на 30 дней

    Спецпосланник Келлог заявил о готовности Киева на перемирие в 30 дней с продлением

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская сторона готова немедленно согласовать прекращение огня на суше, на море и в воздухе минимум на 30 дней с возможностью продления, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог.

    Спецпосланник Дональда Трампа заявил в эфире Fox News, что украинские власти готовы заключить мирное соглашение о прекращении огня по всем фронтам минимум на 30 дней с возможностью дальнейшего продления, передает РИА «Новости».

    По его словам, украинская сторона также предложила создать буферную зону шириной 30 километров.

    Келлог отметил, что необходима политическая воля для заключения такого соглашения, и особую роль в этом процессе может сыграть президент США Дональд Трамп. По его словам, Трамп является единственным человеком, который может обеспечить прекращение огня, если на это согласится президент России Владимир Путин.

    Между тем, президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть не краткосрочный режим прекращения огня, а долгосрочный мир, не дающий возможности для перегруппировки сил и возобновления боевых действий.

    Ранее Келлог уточнил, что Киев рассматривает вариант с отходом военных на 15 км с каждой стороны и заморозке конфликта по линии соприкосновения.

    До этого Владимир Зеленский отверг предложение Владимира Путина объявить перемирие с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что временное перемирие на Украине может быть использовано Западом для усиления военного потенциала Киева.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что перемирие в честь 80-летия Победы проверяет готовность Украины к миру.

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    7 мая 2025, 18:56 • Новости дня
    Вэнс назвал требования России по Украине «естественным процессом переговоров»

    Tекст: Валерия Городецкая

    США не разделяют мнение о том, что Россия не заинтересована в достижении мирного соглашения по Украине, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс.

    Вэнс подчеркнул: «Я бы не стал утверждать, что Россия не заинтересована в разрешении конфликта. В настоящий момент она выдвигает ряд требований, которые, по нашему мнению, чрезмерны, но это естественный процесс переговоров», передает РИА «Новости».

    Вице-президент США отметил, что следующим шагом должна стать выработка базовых параметров для начала прямого диалога между сторонами. По его словам, США готовы содействовать переговорам, однако ключевым моментом является начало прямых переговоров между Россией и Украиной.

    «Мы хотим, чтобы Россия и Украина договорились о базовых условиях для переговоров. США готовы участвовать в этих обсуждениях, но главное - чтобы сами стороны начали говорить друг с другом», - отметил он.

    Ранее Вэнс выразил недоумение по поводу отсутствия диалога между Россией и Украиной по теме окончания боевых действий. До этого он заявил о планах США добиться переговоров России и Киева за 100 дней.

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    9 мая 2025, 02:54 • Новости дня
    Захарова заявила о кризисе исторических знаний у жителей США

    Захарова отметила утрату американцами знаний о Второй мировой войне

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский дипломат выразила мнение, что большинство американцев перестали понимать значение роли США и СССР в победе над нацизмом.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС заявила, что вопрос о присутствии посла США Линн Трейси на параде Победы стоит адресовать самой главе дипмиссии. По словам Захаровой, «придет американский посол или не придет – уточните у нее».

    Дипломат отметила, что важнее обсуждать массовое забвение американцами собственной истории и роли страны во Второй мировой войне. Захарова прокомментировала реакцию бывшего президента США Дональда Трампа на обсуждение юбилея Победы, обратив внимание на публикации Трампа в социальных сетях. «Многие посчитали их искажением исторической реальности. Многие посчитали их гипертрофированными», – заявила Захарова.

    Она подчеркнула, что США утратили знания о ключевых событиях Второй мировой войны, забыли о союзе с Советским Союзом, Тегеранской конференции и капитуляции Германии. Захарова напомнила, что приводила в ответ цитаты Франклина Рузвельта о решающем вкладе СССР в Победу.

    Дипломат также обратила внимание на действия администрации Джо Байдена, при которой начались массовые сносы памятников основателям Америки, в том числе Христофору Колумбу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Советский Союз сыграл решающую роль в разгроме нацизма. Руководитель администрации президента России Антон Вайно отметил, что именно наступление советских войск на Дальнем Востоке стало ключевым фактором капитуляции Японии, а не ядерные бомбардировки городов Хиросима и Нагасаки. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин пока не поздравлял президента США Дональда Трампа с 80-летием Победы.

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    7 мая 2025, 06:26 • Новости дня
    Песков указал на отсутствие заявлений Киева про 30-километровую ДМЗ

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление спецпосланника президента США Кита Келлога о 30-километровой демилитаризованной зоне в рамках украинского урегулирования.

    Пескова спросили, намерена ли Москва обсудить данное предложение Киева. Песков указал, что «из Киева не было ни одного заявления на этот счет», передает ТАСС.

    Напомним, Келлог заявил, что Украина готова на приостановку боевых действий вдоль линии боевого соприкосновения с формированием демилитаризованной полосы шириной в 30 км вдоль нее.


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