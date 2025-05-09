Концепция «мягкой силы» была очень элегантным изобретением, просто являлась она не абстрактным исследовательским изысканием, а способом обеспечения внешней политики США в очень своеобразный момент их истории.3 комментария
Рябков заявил о планах возобновить консультации России и США по работе дипмиссий
Продвижение в вопросе нормализации работы дипмиссий между Россией и США сохраняется, однако конкретные даты новых консультаций пока не определены, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Новые консультации между Россией и США по нормализации работы дипломатических миссий действительно планируются, однако конкретные даты еще не определены, передает РИА «Новости». Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что обе стороны признают необходимость таких контактов. По его словам, «это направление в принципе рабочее, есть прогресс, надо его наращивать».
Рябков также прокомментировал сообщения о возможных переговорах между Россией и США по вопросу возобновления поставок российского газа в Европу. Он заявил журналистам: «Не могу подтвердить. Тематика экономического характера фигурирует в наших контактах, но это сегодня не главное. Ключевые вопросы другие». Дипломат не исключил обсуждения экономических тем, но отметил, что пока это находится на уровне предварительных контактов.
Вопрос о будущем договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) также остается острым. Рябков подчеркнул, что если в политике США в отношении России не произойдет серьезных изменений к лучшему, перспектив сохранения договора не будет. Он напомнил, что срок действия ДСНВ истекает 5 февраля следующего года, и однократное продление на пять лет уже предусмотрено в тексте документа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и США договорились в Стамбуле о разработке дорожной карты для решения вопросов, связанных с возвратом российской дипломатической собственности.